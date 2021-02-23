72-летний номинант на "Оскар" отрицает все обвинения

Французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней актрисы в 2018 году. 72-летний актер отрицает все обвинения. Об этом пишет Page Six.

Оказалось, что жалобу уже в третий раз подала актриса и танцовщица, которая в 2018 году утверждала, что изнасилование произошло в парижской квартире актера.

Девушка, имя которой не называется, рассказала, что Жерар изнасиловал ее и сексуально домогался, когда она пришла к нему на неформальную репетицию театральной постановки.

Изначально дело было закрыто из-за отсутствия доказательств, но было возобновлено в конце 2020 года, когда актриса повторно подала жалобу.

Прокуратура хочет возобновить расследование по делу об изнасиловании. Депардье, который в 1991 году был номинирован на "Оскар"за роль в фильме "Сирано де Бержерак", отрицает обвинения.

"Я сожалею об общественном характере этой процедуры, которая наносит серьезный урон Жерару Депардье, и я убежден, что его невиновность будет доказана", - заявил адвокат актера Эрме Темейм.

Известно, что в 2018 году, когда обвинения были предъявлены, Жерара Депардье видели на параде в Пхеньяне, столице КНДР, причем он старался остаться неузнанным.

Жерар Депардье, кроме своей актерской карьеры, известен также своими экстравагантными выходками, так, в середине 1960-х годов, будучи поклонником творчества египетской певицы Умм Кульсум, принял ислам, но позднее он сменил веру на привлекший его буддизм.

4 сентября 2020 года актер принял православное крещение в Соборе Святого Александра Невского в Париже.

В 2013 году Депардье получил российский паспорт, после чего заявил, что хотел бы получить гражданство еще семи стран, в том числе и Алжира.

Снявшись в более чем 170 фильмах Депардье отмечал, что у него нет какого-то определенного актерского стиля и он снимается во всем, что ему нравится, при этом ему безразлично качество снимаемой ленты или ее жанр.