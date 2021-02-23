72-річний номінант на "Оскар" заперечує всі звинувачення.

Французького актора Жерара Депардьє звинуватили в згвалтуванні 22-річної акторки в 2018 році. 72-річний актор заперечує всі звинувачення. Про це пише Page Six.

Виявилося, що скаргу вже втретє подала акторка й танцівниця, яка в 2018 році стверджувала, що зґвалтування сталося в паризькій квартирі актора.

Дівчина, ім'я якої не називається, розповіла, що Жерар згвалтував її та сексуально домагався, коли вона прийшла до нього на неформальну репетицію театральної постановки.

Спочатку справа була закрита через відсутність доказів, але була відновлена наприкінці 2020 року, коли акторка повторно подала скаргу.

Прокуратура хоче відновити розслідування у справі про зґвалтування. Депардьє, який в 1991 році був номінований на "Оскар" за роль у фільмі "Сірано де Бержерак", заперечує звинувачення.

"Я жалкую про громадський характер цієї процедури, яка завдає серйозної шкоди Жерару Депардьє, і я переконаний, що його невинність буде доведена", — заявив адвокат актора Ерме Темейм.

Відомо, що в 2018 році, коли звинувачення були пред'явлені, Жерара Депардьє бачили на параді в Пхеньяні, столиці КНДР, причому він намагався залишитися невпізнаним.

Жерар Депардьє, крім своєї акторської кар'єри, відомий також своїми екстравагантними витівками, так, у середині 1960-х років, будучи шанувальником творчості єгипетської співачки Ум Кульсум, прийняв іслам, але пізніше він змінив віру на буддизм, який зацікавив його.

4 вересня 2020 роки актор прийняв православне хрещення в Соборі Святого Олександра Невського в Парижі.

У 2013 році Депардьє отримав російський паспорт, після чого заявив, що хотів би отримати громадянство ще семи країн, зокрема й Алжиру.

Знявшись в більш ніж 170 фільмах Депардьє зазначав, що у нього немає якогось певного акторського стилю і він знімається в усьому, що йому подобається, при цьому йому байдуже на якість стрічки, яку знімають, або її жанр.