Жерар Депардье закрыл продюсерский центр в России: в чем причина

Аудиовизуальные проекты остановлены, центр простаивает, но требует расходов. Соратники актера убеждены, что закрытие организации "никак не связано с войной в Украине".

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Французский актер Жерар Депардье закрывает продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России из-за простоя. О планах актера рассказал "ТАСС" его друг и продюсер Арно Фрилли.

Продюсер отметил, что центр создали для развития аудиовизуальных проектов и без активной деятельности он бесполезен.

"Центр требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", — объяснил Фрилли.

Решение о закрытии центра Депардье "ни в коем случае не связано с войной в Украине", подчеркнул он.

Продюсер заявил о приостановке работы над фильмом об эскадрилье "Нормандия — Неман". Жерар Депардье думал снять картину в Калининградской области и презентовать как проект РФ и Франции.

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После начала войны в Украине французская сторона вышла из проекта. По словам Фрилли, Жерар очень мотивирован на участие в проектах в России.

"Что касается закрытия продюсерского центра, это не связано с остановкой этого конкретного проекта (создание фильма "Нормандия — Неман"), — добавил он.

О намерении Депардье ликвидировать компанию "ПЦ ЖД" пишет издание "Октагон" со ссылкой на базу данных "Контур.Фокус" (сервис для проверки российских и зарубежных контрагентов, — ред.). Организация открыта в 2016 году и сейчас фактически не работает.

"ПЦ ЖД" руководит управляющая компания актера "Вкусы Франции" во главе с Юрием Мосманом. По данным журналистов, в конце 2020 года закрылись связанные с Депардье фирмы "Вкусы Франции" и "Бабушка" в Новосибирске.

Руководство тогда не устроила организационно-правовая форма фирм — акционерное общество.

Отметим, что Жерар Депардье известен симпатией к РФ и ее президенту Владимиру Путину. Однако в апреле этого года он осудил развязанную Путиным войну в Украине. По словам Депардье, вся ответственность за происходящее лежит на российском лидере.

Депардье получил гражданство РФ в январе 2013 года, он уехал из Франции в знак протеста против повышения налогов для богатых. Депардье признавался в готовности умереть за Россию.

В декабре прошлого года канадская актриса, 25-летняя Шарлотта Арнольд, обвиняла Депардье в изнасиловании.