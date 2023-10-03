Жерар Депардье впервые ответил на обвинения в изнасилованиях, — СМИ

Французский актер Жерар Депардье заверил, что не способен обидеть женщину. Он не согласен с всеми обвинениями в свой адрес.

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Актер Жерар Депардье написал открытое письмо, опубликованное в одном из самых известных изданий Франции "Le Figaro", в котором отрицает обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии, сообщает Sky News.

"Я больше не могу согласиться с тем, что слышу, с тем, что читаю о себе несколько месяцев. Я думал, что мне все равно, но нет, на самом деле нет. Это все до меня доходит", — написал Депардье.

Он заявил, что "никогда, никогда не оскорблял женщину" и что "причинить вред женщине было бы все равно, что ударить собственную мать ногой в живот".

В чем обвиняют Жерара Депардье

Депардье было предъявлено обвинение в изнасиловании два года назад после того, как 20-летняя актриса рассказала, что в 2018 году она дважды подверглась нападению в его доме.

Ранее в этом году французский сайт опубликовал заявления 13 других женщин, работавших с Депардье, о том, что они подвергались неуместным ухаживаниям, ощупываниям и жестам.

Первоначальное расследование в отношении 74-летнего актера было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но позже возобновлено.

Женщина, заявившая, что ее изнасиловали, Шарлотта Арну, отказалась от анонимности и ранее сообщила французским СМИ, что после предполагаемого изнасилования она находилась в "аду".

Она также сказала, что предполагаемое неподобающее поведение Депардье на съемочной площадке хорошо известно в киноиндустрии.

Прокурор Парижа все еще расследует дело об изнасиловании, а Депардье не находится под стражей.

Фото: Википедия

Актер Жерар Депардье рассказал свою правду

Депардье ранее отрицал все претензии к нему через адвоката, но теперь высказался напрямую в письме, опубликованном в Le Figaro.

В письме, озаглавленном "Я хочу, наконец, сказать вам свою правду", он писал: "Впервые ко мне домой пришла женщина, легкой походкой, поднявшаяся в мою комнату по собственной воле. Сегодня она говорит, что ее там изнасиловали. Она вернулась во второй раз. Между нами никогда не было никакого принуждения, насилия или протеста".

В своем письме актер сказал, что он часто "нарушал границы" на съемочной площадке, "чтобы посмеяться", но у него никогда не было намерения причинить кому-либо вред".

Депардье входит в число самых известных звезд Франции, он известен такими фильмами, как Сирано де Бержерак и Жан де Флоретт, а также голливудскими хитами "Зеленая карта" и "Человек в железной маске".

Ранее, Фокус писал о том, что Жерар Депардье назвал виновника войны в Украине и заступился за россиян. По мнению актера, рядовые граждане РФ не виноваты в происходящем.

Также Жерар Депардье высказался по поводу войны в Украине. Французский актер и друг президента РФ Владимира Путина Жерар Депардье, имеющий российский паспорт почти 10 лет, высказался по поводу ситуации в Украине. Он требует срочно приступить к мирным переговорам.