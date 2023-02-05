"Я все ще росіянин": Депардьє заявив, що не змінив ставлення до РФ після вторгнення в Україну

За словами актора, його любов до Росії полягає в культурі країни, а повномасштабна війна є "великою нісенітницею".

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Актор Жерар Депардьє заявив, що його ставлення до Росії не змінилося навіть після вторгнення в Україну. За його словами, він "все ще росіянин". Про це французький культурний діяч сказав в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

Він пояснив, що його любов до Росії полягає у культурі країни. Депардьє також зазначив, що намагається уникати теми російсько-української війни, тому що "ніхто не може сказати про неї нічого розумного".

"Для мене нічого не змінилося. Я все ще росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру", — заявив актор.

Жерар Депардьє додав, що ненавидить, коли "змішують політику й акторську майстерність", проте додав, що "війна — це велика нісенітниця".

"Я не хочу говорити з цього приводу більше, ніж: війна — це велика нісенітниця", — підсумував він.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни актор заявив, що "Росія та Україна були братніми країнами". Він закликав припинити бойові дії та розпочати переговори. У 2013 році чоловік отримав російське громадянство.

1 квітня французький діяч, який був раніше відомий симпатіями до Володимира Путіна, засудив дії президента РФ стосовно України, назвавши це безумством. Однак, на його думку, пересічні росіяни не винні у тому, що відбувається.