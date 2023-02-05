"Я все еще русский": Депардье заявил, что не поменял отношение к РФ после вторжения в Украину

По словам актера, его любовь к России заключается в культуре страны, а полномасштабная война является "большой чепухой".

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Актер Жерар Депардье заявил, что его отношение к России не изменилось даже после вторжения в Украину. По его словам, он "все еще русский". Об этом французский культурный деятель сказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Он объяснил, что его любовь к России заключается в культуре страны. Депардье также отметил, что пытается избегать тему российско-украинской войны, потому что "никто не может сказать о ней ничего толкового".

"Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры", — заявил актер.

Жерар Депардье добавил, что ненавидит, когда "смешивают политику и актерское мастерство", однако добавил, что "война — это большая чепуха".

"Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем: война — это большая чепуха", — подытожил он.

Отметим, что в начале полномасштабной войны актер заявил, что "Россия и Украина были братскими странами". Он призвал прекратить боевые действия и начать переговоры. В 2013 году мужчина получит российское гражданство.

1 апреля французский деятель, который был ранее известный симпатиями к Владимиру Путину, осудил действия президента РФ по отношению к Украине, назвав это безумием. Однако, по его мнению, рядовые россияне не виноваты в происходящем.