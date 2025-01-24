Скандал в Карпенка-Карого: студентка, яка заявила про домагання, оприлюднила свою особу (відео)

Софія опублікувала ці відео разом зі своїм чоловіком Олександром. Він підтримав дружину і сказав, що не можна про таке мовчати.

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Дівчина, яка оприлюднила в мережі анонімний ролик, в якому звинуватила у сексуальних домаганнях викладача Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса, розсекретила своє імʼя. Це — 23-річна киянка Софія Сапожник. Дівчина поспілкувалася з журналістами.

Зараз вона мешкає у Лос-Анджелесі і тому вирішила розповісти про пережите. Дівчина журналістам повторила те саме, що говорила в ролику — викладач цікавився, чи хотіла б вона зайнятися сексом з кимось з однокурсників та радив студентам "купатися голими", а на знак творчості та відкритості, і що "не варто соромитися тіла, бо це акторський інструмент". Також дівчина розповіла, що викладач надсилав їй інтимні фото і вимагав, щоб вона йому теж надсилала.

Софія опублікувала ці відео разом зі своїм чоловіком Олександром. Він підтримав дружину і сказав, що не можна про таке мовчати.

"Я поїхала [до США] і зрозуміла, що про це треба говорити. Трошки виросла, дивлюся назад і розумію — все, що відбувалося, це не нормально. Ми мовчимо, бо є маніпуляція — нам 17–18 років, а він майстер і наш гуру. Ми не можемо навіть подумати про щось погане, бо нам здається, що це так і має бути", — зазначила дівчина.

Зараз студентка збирає свідчення інших дівчат-свідків неприпустимої поведінки викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

У КНУТКіТ імені Карпенка-Карого заявили, що навчальний заклад звернувся до поліції з проханням перевірити поширену інформацію, яка стосується їхнього викладача і надати його діям правову оцінку. У виші зазначили, що скарг на Білоуса від студенток не отримували.

Нагадаємо, що скандал навколо "Карпенка-Карого" спалахнув 23 січня після того, як одна зі студенток поскаржилася на викладача за сексуальні домагання.