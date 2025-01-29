Ада Роговцева высказалась относительно скандала в университете Карпенко-Карого

Ада Роговцева прокомментировала скандал в университете Карпенко-Карого, где преподавателя Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Знаменитая актриса выступила в поддержку студентов и призвала к изменениям в учебном заведении.

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Знаменитая украинская актриса Ада Роговцева впервые прокомментировала скандал, разгоревшийся в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Известный преподаватель Андрей Белоус был обвинен в сексуальных домогательствах к студенткам и харассменте. В своей заметке на Facebook актриса отметила, что для качественного обучения молодого поколения необходимы профессионалы высокого уровня, и такие инциденты, как домогательства, должны быть полностью исключены.

Она подчеркнула важность внедрения новых порядков в ВУЗах, которые бы поддерживали здоровую атмосферу для студентов.

Роговцева, которая в свое время также получала образование в этом университете, выразила поддержку студентам и подчеркнула, что учебное заведение уже давно нуждается в изменениях.

"Этот университет давно нуждается в изменениях. Слушала студентов — и они правы. Учебное заведение предназначено для образования, а не для поддержания старых порядков. Театр, кино и телевидение — это синтетические искусства, к которым могут приобщаться только высококвалифицированные мастера своего дела. Если этого нет, то зачем же существует это заведение?" — написала Роговцева.

Актриса также поделилась своим опытом обучения и подчеркнула, как важно для студентов получить не только образование, но и поддержку во время сложного пути в освоении профессии.

"Молодежь тратит самые ценные годы своей жизни, стремясь получить сложную профессию. Они нуждаются в поддержке и понимании, ведь каждый момент на пути к мечте важен", — добавила Роговцева.

Отметим, что скандал произошел после того, как в январе этого года одна из студенток университета опубликовала видео, в котором обвинила Билоуса в сексуальных домогательствах. Девушка утверждала, что преподаватель присылал ей интимные сообщения и фотографии, а также делал непристойные предложения.

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