Ада Роговцева висловилася щодо скандалу в університеті Карпенка-Карого

Ада Роговцева прокоментувала скандал в університеті Карпенка-Карого, де викладача Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях. Знаменита акторка виступила на підтримку студентів та закликала до змін у навчальному закладі.

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Знаменита українська акторка Ада Роговцева вперше прокоментувала скандал, що розгорівся в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Відомий викладач Андрій Білоус був звинувачений у сексуальних домаганнях до студенток та харасменті. У своєму дописі на Facebook акторка зазначила, що для якісного навчання молодого покоління необхідні професіонали високого рівня, і такі інциденти, як домагання, повинні бути повністю виключені.

Вона підкреслила важливість впровадження нових порядків у ВНЗ, які б підтримували здорову атмосферу для студентів.

Роговцева, яка свого часу також здобувала освіту в цьому університеті, висловила підтримку студентам і наголосила, що навчальний заклад вже давно потребує змін.

"Цей університет давно потребує змін. Слухала студентів — і вони мають рацію. Навчальний заклад призначений для освіти, а не для підтримки старих порядків. Театр, кіно і телебачення — це синтетичні мистецтва, до яких можуть долучатися лише висококваліфіковані майстри своєї справи. Якщо цього немає, то навіщо ж існує цей заклад?" — написала Роговцева.

Акторка також поділилася своїм досвідом навчання та підкреслила, як важливо для студентів отримати не лише освіту, а й підтримку під час складного шляху в освоєнні професії.

"Молодь витрачає найцінніші роки свого життя, прагнучи отримати складну професію. Вони потребують підтримки і розуміння, адже кожен момент на шляху до мрії важливий", — додала Роговцева.

Зазначимо, що скандал стався після того, як у січні цього року одна зі студенток університету опублікувала відео, в якому звинуватила Білоуса в сексуальних домаганнях. Дівчина стверджувала, що викладач надсилав їй інтимні повідомлення та фотографії, а також робив непристойні пропозиції.

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