60 тисяч доларів за Mercedes-Benz: Наталка Денисенко розповіла, чому вирішила купити новий автомобіль

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася враженнями від покупки нового розкішного Mercedes-Benz та розкрила його вартість. Зірка зізналася, що довго відкладала покупку через ситуацію в країні, але зрештою вирішила здійснити свою мрію.

Related video

Українська акторка Наталка Денисенко вперше прокоментувала свою покупку розкішного автомобіля Mercedes-Benz і розкрила його вартість. Про це знаменитість повідомила в коментарі Ранок у великому місті.

У середині січня артистка поділилася зізнанням, що давно мріяла мати такий автомобіль. Зірка розповіла, як її продюсерка радить їй оновити автівку, адже стара машина вже не відповідає її статусу. Спочатку Наталка не наважувалася на покупку, бо вважала, що витрачати такі великі суми під час війни — не на часі.

"Взагалі, це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя продюсерка каже: "Наталко, ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій". А дійсно, я собі цього не дозволяю, тому що війна, це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, якщо так думати, то життя минає", — поділилася акторка.

Однак, згодом акторка змінила свою думку, адже це була її мрія, і вона багато працювала, аби досягти цієї мети.

Вартість нового Mercedes-Benz становить близько 60 тисяч доларів. Наталка розповіла, що збирала кошти на машину протягом двох років, ретельно відкладавши потрібну суму для покупки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 35-річна Наталка Денисенко поділилася відвертими фото.

Крім цього, Фокус писав, що Наталка Денисенко з'явилась на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж?" у прозорій сукні без білизни.