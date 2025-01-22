Наталка Денисенко з'явилась на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж?" у прозорій сукні без білизни (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко вразила гостей гала-прем’єри фільму "Коли ти вийдеш заміж?" своїм ефектним образом. Для урочистого вечора вона обрала вишукану білу сукню з глибоким декольте, високим розрізом і напівпрозорими деталями, яка стала справжнім втіленням символізму стрічки.

Related video

У Києві відбувся допрем’єрний показ української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Головною зіркою вечора стала Наталка Денисенко, яка виконала головну роль у фільмі режисера Олексія Комаровського. Акторка з’явилася на червоній доріжці в ефектній білій сукні з напівпрозорим корсетом і драпіруванням, що викликало справжній фурор серед гостей події та користувачів соцмереж.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

Для цієї події Наталка обрала незабутню сукню, що ідеально передавала дух фільму. Вона з’явилася у білосніжному вбранні з глибоким декольте, високим розрізом і напівпрозорими вставками, які додали образу вишуканої спокусливості. Цікаво, що акторка відмовилася від спідньої білизни, прагнучи зберегти легкість і чистоту силуету. Цей сміливий модний вибір не був випадковим – у кінострічці, яку презентували того вечора, її героїня розмірковує над питанням шлюбу та пошуком власного "я". Тому ефектний лук Денисенко став своєрідним візуальним віддзеркаленням ключової теми фільму.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

Відомо, що вбрання для Денисенко створила дизайн-студія Polozova Studio, а стиль завершила стилістка Анна, яка співпрацює з багатьма українськими зірками. Сама Наталка зазначила, що сукня символізує "Венеру, яка виходить із піни морської".

Фільм "Коли ти вийдеш заміж?" виходить в український прокат 23 січня. Наталка Денисенко у ньому зіграла директорку арт-галереї, а сама роль стала для неї цікавим новим викликом.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

Нагадаємо, раніше ми писали, про ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу з Наталкою Денисенко в якому вона розповіла про родину, творчість та підтримку ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком.