Наталка Денисенко з'явилась на прем'єрі "Коли ти вийдеш заміж?" у прозорій сукні без білизни (фото)
Українська акторка Наталка Денисенко вразила гостей гала-прем’єри фільму "Коли ти вийдеш заміж?" своїм ефектним образом. Для урочистого вечора вона обрала вишукану білу сукню з глибоким декольте, високим розрізом і напівпрозорими деталями, яка стала справжнім втіленням символізму стрічки.
У Києві відбувся допрем’єрний показ української романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Головною зіркою вечора стала Наталка Денисенко, яка виконала головну роль у фільмі режисера Олексія Комаровського. Акторка з’явилася на червоній доріжці в ефектній білій сукні з напівпрозорим корсетом і драпіруванням, що викликало справжній фурор серед гостей події та користувачів соцмереж.
Для цієї події Наталка обрала незабутню сукню, що ідеально передавала дух фільму. Вона з’явилася у білосніжному вбранні з глибоким декольте, високим розрізом і напівпрозорими вставками, які додали образу вишуканої спокусливості. Цікаво, що акторка відмовилася від спідньої білизни, прагнучи зберегти легкість і чистоту силуету. Цей сміливий модний вибір не був випадковим – у кінострічці, яку презентували того вечора, її героїня розмірковує над питанням шлюбу та пошуком власного "я". Тому ефектний лук Денисенко став своєрідним візуальним віддзеркаленням ключової теми фільму.
Відомо, що вбрання для Денисенко створила дизайн-студія Polozova Studio, а стиль завершила стилістка Анна, яка співпрацює з багатьма українськими зірками. Сама Наталка зазначила, що сукня символізує "Венеру, яка виходить із піни морської".
Фільм "Коли ти вийдеш заміж?" виходить в український прокат 23 січня. Наталка Денисенко у ньому зіграла директорку арт-галереї, а сама роль стала для неї цікавим новим викликом.
Нагадаємо, раніше ми писали, про ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу з Наталкою Денисенко в якому вона розповіла про родину, творчість та підтримку ЗСУ.
Крім цього, Фокус писав, що Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком.