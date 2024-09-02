Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком (відео)

Наталка Денисенко вже сім років перебуває у шлюбі з Андрієм Федінчиком, який зараз служить в армії.

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34-річна українська акторка Наталка Денисенко, відома ролями в серіалах "Кріпосна" та "Папаньки", вперше прокоментувала чутки щодо її роману з колегою по знімальному майданчику, 34-річним актором Тарасом Цимбалюком, відомим роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша". Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв’ю програми "Ближче до зірок" на каналі ТЕТ.

Зокрема, Наталка не приховує, що відчуває до Тараса особливі почуття, однак, за її словами, це не про інтимну пристрасть, а про дружбу. Денисенко наголосила, що багато часу приділяє своєму духовному розвитку, так от, за її словами, один із провідників розповів їй, що між нею та Тарасом Цимбалюком є кармічний зв’язок з минулих життів, тому їхнє спілкування таке як є.

"Тарасик — це мій брат. Я дуже багато йду у духовний розвиток і я навіть питала у своїх провідників. Прийшла така картинка, що в минулому житті він був мій брат і що я типу як впала з якоїсь скелі, що він мене не вберіг. І я Тарасу це розказую і він каже, ти знаєш, у мене реально таке відчуття, що мені треба тебе якось берегти, щось класне тобі зробити. Тому я дуже люблю Тарасіка і мій чоловік це знає, і знає Тараса. І я його наречену Світланку знаю", — сказала Наталка Денисенко.

Зауважимо, що Наталка Денисенко заміжня за актором Андрієм Федінчиком. Пара у шлюбі вже 7 років. Наразі Андрій проходить військову службу. Спільно Наталка та Андрій мають сина Андрія, який народився у вересні 2017 року.

Щодо особистого життя Тараса Цимбалюка. Він був двічі офіційно одружений. Вже зараз він зустрічається з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара заручена, однак весілля поки не планують.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тарас Цимбалюк зізнався, чи був у нього інтим з Наталкою Денисенко.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Цимбалюк відверто пояснив, чому він не на фронті.