Наталка Денисенко впервые рассказала о романе с Тарасом Цимбалюком (видео)

Наталка Денисенко уже семь лет состоит в браке с Андреем Фединчиком, который сейчас служит в армии.

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34-летняя украинская актриса Наталка Денисенко известная ролями в сериалах "Крепостная" и "Папаньки" впервые прокомментировала слухи о ее романе с коллегой по съемочной площадке, 34-летним актером Тарасам Цимбалюком, известным ролью в сериале "Поймать Кайдаша". Подробностями личной жизни она поделилась в интервью программы "Ближе к звездам" на канале ТЕТ.

В частности, Наталья не скрывает, что испытывает к Тарасу особые чувства, однако, по ее словам, это не об интимной страсти, а о дружбе. Денисенко отметила, что много времени уделяет своему духовному развитию, так вот, по ее словам, один из проводников рассказал ей, что между ней и Тарасом Цимбалюком есть кармическая связь из прошлых жизней, поэтому их общение такое как есть.

"Тарасик — это мой брат. Я очень много иду в духовное развитие и я даже спрашивала у своих проводников. Пришла такая картинка, что в прошлой жизни он был мой брат и я типа как упала с какой-то скалы, что он меня не уберег. И я Тарасу это рассказываю и он говорит, ты знаешь, у меня реально такое ощущение, что мне надо тебя как-то беречь, что-то классное тебе сделать. Поэтому я очень люблю Тарасика и мой муж это знает, и знает Тараса. И я его невесту Светлану знаю", — сказала Наталья Денисенко.

Заметим, что Наталья Денисенко замужем за актером Андреем Фединчиком. Пара в браке уже 7 лет. Сейчас Андрей проходит военную службу. Совместно Наталья и Андрей имеют сына Андрея, который родился в сентябре 2017 года.

Относительно личной жизни Тараса Цимбалюка. Он был дважды официально женат. Уже сейчас он встречается с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Пара помолвлена, однако свадьба пока не планируют.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Цимбалюк признался, был ли у него интим с Натальей Денисенко.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Цимбалюк откровенно объяснил, почему он не на фронте.