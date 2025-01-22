Наталка Денисенко появилась на премьере "Когда ты выйдешь замуж?" в прозрачном платье без белья (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко поразила гостей гала-премьеры фильма "Когда ты выйдешь замуж?" своим эффектным образом. Для торжественного вечера она выбрала изысканное белое платье с глубоким декольте, высоким разрезом и полупрозрачными деталями, которое стало настоящим воплощением символизма ленты.

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В Киеве состоялся допремьерный показ украинской романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?". Главной звездой вечера стала Наталка Денисенко, которая исполнила главную роль в фильме режиссера Алексея Комаровского. Актриса появилась на красной дорожке в эффектном белом платье с полупрозрачным корсетом и драпировкой, что произвело настоящий фурор среди гостей события и пользователей соцсетей.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

Для этого события Наташа выбрала незабываемое платье, которое идеально передавало дух фильма. Она появилась в белоснежном наряде с глубоким декольте, высоким разрезом и полупрозрачными вставками, которые добавили образу изысканной соблазнительности. Интересно, что актриса отказалась от нижнего белья, стремясь сохранить легкость и чистоту силуэта. Этот смелый модный выбор не был случайным — в киноленте, которую презентовали в тот вечер, ее героиня размышляет над вопросом брака и поиском собственного "я". Поэтому эффектный лук Денисенко стал своеобразным визуальным отражением ключевой темы фильма.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

Известно, что наряд для Денисенко создала дизайн-студия Polozova Studio, а стиль завершила стилист Анна, которая сотрудничает со многими украинскими звездами. Сама Наталья отметила, что платье символизирует "Венеру, которая выходит из пены морской".

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?" выходит в украинский прокат 23 января. Наталка Денисенко в нем сыграла директора арт-галереи, а сама роль стала для нее интересным новым вызовом.

Наталка Денисенко Фото: David Neparidze

Напомним, ранее мы писали, об эксклюзивноминтервью для Фокуса с Натальей Денисенко в котором она рассказала о семье, творчестве и поддержке ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталка Денисенко впервые рассказала о романе с Тарасом Цимбалюком.