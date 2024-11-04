Наталка Денисенко о семье, творчестве и поддержке ВСУ — эксклюзивное интервью для Фокуса

Наталка Денисенко — талантливая украинская актриса, инфлюенсер и наставница, которую зрители знают по ролям во многих популярных сериалах и фильмах. Ее путь в профессии — это история настойчивости, развития и непрерывного самосовершенствования. Кроме успехов на экране, Наталья также активно занимается благотворительностью и помощью Вооруженным силам Украины, особенно поддерживая подразделение, в котором служит ее муж. В то же время, она сохраняет личную жизнь, воспитывает сына и демонстрирует, как даже в самых сложных условиях можно оставаться сильной, преданной семье и своим принципам.

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В эксклюзивном интервью Фокусу украинская актриса расскажет о своем опыте, как удалось адаптироваться к новым реалиям, сохранить баланс между семейными обязанностями и профессиональными достижениями, а также о роли творчества в жизни во время войны.

Наталка Денисенко — актриса, инфлюенсер, наставник, мама, жена военного? Кем сегодня чувствуете себя?

Наверное, точнее всего будет сказать, что прежде всего я чувствую себя личностью и женщиной. Все остальные роли — актриса, инфлюенсер, наставница, мама, жена военного — безусловно важны, но они идут следом за этим. Это мои достижения в профессиональной и семейной жизни, но прежде всего я — женщина.

Полномасштабное вторжение существенно изменило приоритеты. Все эти титулы, регалии как будто немного стерлись, как и многое другое в жизни. Под влиянием этих событий я еще больше осознала, насколько важно оставаться человечной. И сейчас, когда думаю о себе, первое, что приходит на ум — это быть человеком в полном смысле этого слова.

Недавно вы создали авторский курс актерского мастерства, чем он уникален и чем отличается от аналогов?

Я не создавала курс по актерскому мастерству. Мой курс "Голос на миллион" — это уникальный тренинг, направленный на улучшение голоса, произношения и дикции. Чем он отличается от других? Прежде всего тем, что базируется на моем собственном опыте. Многие знают меня как актрису дубляжа и озвучивания, но не все знают, что на четвертом курсе университета им. Карпенко-Карого я уже преподавала. Я училась на факультете "Диктор и ведущий программ телевидения", и мой мастер Аркадий Непиталюк пригласил меня преподавать "Технику речи" на актерских курсах.

Во время преподавания я работала с людьми, которые не имеют творческой профессии — это были юристы, учителя, студенты. Именно тогда я поняла, как важно адаптировать профессиональные техники для тех, кто не является актерами или ведущими. Мой курс направлен на то, чтобы помочь людям улучшить свое произношение и научиться публичным выступлениям, даже если они не имеют опыта в творческих сферах.

"Голос на миллион" помогает каждому человеку раскрыть собственный, уникальный голос, не копируя манеру телеведущих или дикторов, а обретая уверенное, естественное звучание. Все уроки направлены на то, чтобы участники почувствовали силу своего голоса, улучшили дикцию и уверенность в себе. И это работает на 100%! Мой онлайн-курс позволяет самостоятельно овладеть необходимыми навыками для профессионального и личностного развития.

Наталка Денисенко Фото: Пресслужба

Вы родом из Чернигова — этот город неоднократно был под обстрелами. Давно ли там были? Как сегодня живет Чернигов? Как поддерживаете родной город?

Недавно я была в Чернигове с сыном. Мои родители до сих пор живут там, поэтому для меня это всегда будет моя родина, место, где я выросла. Город живет и, я скажу, выглядит довольно хорошо. Во время последнего визита мы с Анатолием Анатоличем снимали программу о Чернигове, и я была поражена, как цветут парки, какие чистые и ухоженные улицы. Город поддерживается в прекрасном состоянии, благодаря стараниям местных властей. Люди там улыбаются, несмотря на все трудности, и это свидетельствует о невероятной силе Чернигова.

Как я поддерживаю родной город? Я всегда с гордостью рассказываю о нем в интервью и на телевидении. Мне приятно быть его амбассадором и напоминать, какой сильный и красивый наш город. Когда местные журналисты просят дать интервью, я всегда стараюсь откликнуться. Во время начала полномасштабного вторжения я активно помогала. Особенно тогда, когда была угроза оккупации, участвовала в организации эвакуации, искала транспортные средства для родителей и других жителей города. Тесно сотрудничала с волонтерами. Хотя сейчас я не так активно вовлечена, но всем сердцем остаюсь с Черниговом.

Ваш муж с первых дней служит на фронте. Часто ли удается видеться? Как поддерживаете отношения на расстоянии?

Сейчас нам удается видеться немного чаще, но были периоды, когда мы не виделись по 4 месяца. Для кого-то это может показаться коротким сроком, ведь многие люди не видят своих родных еще дольше. Однако я со своим мужем ежедневно на связи. Если он знает, что несколько часов или целую ночь не сможет выйти на связь, он всегда предупреждает меня. Однажды он не выходил на связь, и я была готова ехать его искать. Я ему тогда сказала, что если он пропадет на несколько часов без предупреждения, я сразу отправлюсь к нему. С тех пор он всегда предупреждает меня о любом отсутствии связи.

Поддерживаю наши отношения всеми возможными способами, ведь семья для меня очень важна. Мой муж также разделяет мои ценности и делает все, чтобы оставаться на связи. Это касается и нашего онлайн-общения, воспитания сына и даже интимных моментов, таких как онлайн-секс. Я открыто об этом говорю, потому что считаю, что это важная составляющая в поддержании отношений на расстоянии. Я, как женщина, делаю все возможное для сохранения нашей эмоциональной, душевной и сексуальной связи. Беру на себя ответственность за это и прилагаю максимум усилий, чтобы наше общение оставалось живым и насыщенным, используя наши маленькие семейные традиции.

Расскажите, чем увлекается ваш сын, нравится ли ему актерство?

Мой сын — точно не актер, это 100%. Актерская профессия предполагает выполнение того, что тебе говорят, а мой сын никогда в жизни не будет делать то, что ему приказывают. Например, попросить его рассказать стихотворение или спеть песню — это бесполезно. При этом он прекрасно разговаривает: четко, красиво, с хорошим произношением и выразительностью. Он использует такие интересные фразы, что я даже не знаю, откуда он их берет — возможно, из книжек или мультфильмов. У него также отличный слух, он хорошо поет и умеет пародировать разные голоса. Наверное, это потому, что я часто читаю ему сказки в разных ролях.

Однажды я даже взяла его на студию озвучки, ведь у него есть все задатки для этого: четкая речь и умение менять голоса. Но он сказал: "Я не хочу, не буду", — и стоит на своем. Если ему не хочется петь или сниматься на камеру, он этого не будет делать. Он всегда говорит: "Не снимай меня, я не хочу". У него очень четкие личные границы, и это впечатляет.

Мой сын больше увлекается техникой. Ему нравятся конструкторы, особенно те, где надо работать с электричеством. Он очень увлекается железными дорогами, постоянно строит города и покупает новые вагоны. Он спокойный и сосредоточенный, может часами играть, например, лепить из пластилина. Даже астролог говорит, что у него есть склонность к инженерным делам, возможно, даже к медицине или эстетическим наукам. Думаю, что когда он вырастет, многие профессии изменятся, и он точно найдет свое место в мире. Я всегда его поддержу и никогда не буду заставлять делать то, чего он не хочет.

Наталка Денисенко Фото: Пресслужба

Занимаетесь ли вы благотворительностью? Как помогаете ВСУ?

Сейчас, думаю, каждый украинец скажет, что помогает. Мы все, кто имеет возможность, занимаемся благотворительностью и помогаем ВСУ. У меня, как у публичного человека, есть немного больше возможностей организовывать сборы и использовать свое творчество для помощи. В частности, у меня есть проект "Наталка-читалка", где я читаю стихи украинских поэтов под звуки фортепиано. Это благотворительные вечера, на которые люди покупают билеты, и 100% полученных средств идет на поддержку ВСУ.

Сейчас я активно помогаю в реабилитации ребят из подразделения моего мужа, и все эти вечера направлены на поддержку именно их. Раньше я покупала необходимое для их нужд — тепловизоры, вещи для обогрева. Например, зимой собирали средства на обогреватели, когда была такая необходимость. В начале полномасштабного вторжения я вместе с командой собирала на карету скорой помощи. Также поддерживаю сборы, которые организовывают мои коллеги и друзья. Стараюсь не оставаться в стороне, потому что сейчас очень трудно собирать средства на любые нужды. Я знаю это по собственному опыту, поэтому всегда стараюсь помогать всеми возможными способами.

Как вы считаете, почему даже во время войны творческие профессии остаются настолько актуальными? Как поддерживаете свой моральный дух?

Почему даже во время войны творческие профессии остаются актуальными? Потому что без творчества люди просто не смогут выжить. Для ментального, психологического и духовного здоровья необходимо давать себе возможность переключаться. Если мы постоянно будем сидеть в новостях и думать только о войне, это может нас сломать. Я не говорю, что мы должны забывать о войне — о таком не забывается никогда. Мы будем помнить об этом до последней минуты своей жизни. Но для того, чтобы эффективно помогать и быть полезными гражданами своей страны, нужно поддерживать свое моральное состояние. И творчество — это именно то, что помогает мне в этом.

Многие люди пишут: "Наташа, мы посмотрели какую-то комедию или сериал с вами и так отдохнули, было очень классно!". И я понимаю, что зря в начале полномасштабного вторжения думала, что моя профессия больше не нужна. Тогда мне казалось, что все, что я делала, потеряло смысл. Но сейчас я четко вижу, насколько это важно. Даже те стихи, которые я записываю и публикую в Instagram, помогают людям. Они отвлекаются, влюбляются в украинскую литературу, поэзию, и это работает на благо нашей культуры и страны. Вспомните даже Вторую мировую войну: актеры приезжали на фронт, давали концерты, пели песни. Это было очень важно тогда, и сейчас тоже. Если исчезнет творчество, то это будет смерть культуры, а вместе с ней и нашей страны. Именно поэтому творческие профессии остаются настолько важными — они не дают нашему ментальному состоянию упасть на дно.

Что касается моего морального духа, то именно творчество мне помогает держаться. Мои благотворительные вечера "Наталка-читалка" очень поддерживают меня. Приходят люди, которым нужна эта доза творчества, и для меня это большая поддержка. И еще важно, что этим самым люди помогают ВСУ. Кроме творчества, я открыла для себя преподавание. Я уже упоминала, что имею свои курсы "Голос на миллион" и "Женщина на миллион". Это образовательные продукты, которые дают мне возможность быть полезной для общества, для людей, для страны, в которой я живу. Это приносит мне моральное удовлетворение и спокойствие, ведь я делаю что-то хорошее и важное для людей. И, конечно, моя самая большая поддержка — это сын. Дети воспринимают этот мир совсем иначе, и ради них мы должны быть сильными. Когда ты осознаешь, что за тебя есть маленькая душа, за которую ты несешь ответственность, это придает тебе сил.

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