YAKTAK впервые о том, чем занимаются родители и что происходит в его личной жизни – интервью Фокусу

YAKTAK впервые прокомментировал слухи, действительно ли его карьеру спонсировали богатые родители.

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18-летний украинский певец YAKTAK (настоящее имя Ярослав Карпук) в эксклюзивном интервью Фокусу признался, пойдет ли снова на Нацотбор на Евровидение. Кроме этого, певец рассказал о том, чем занимаются его родители и прокомментировал слухи, о том, что родители помогли ему продвинуться в карьере.

Ярослав Карпук — ваше настоящее имя, однако как артиста вас знают под сценическим именем YAKTAK. Расскажите, как вы выбрали себе псевдоним и почему именно его? Что он для вас означает?

Я долго думал, хотел придумать какой-то яркий псевдоним, связанный с моим настоящим именем. Перебирал много вариантов, но остановился именно на этом. Мне понравилась эта интересная игра слов и к тому же, частичка YAK содержит инициалы моего имени и фамилии.

YAKTAK Фото: Пресслужба

В сети ходят слухи, что вы стали популярным благодаря влиятельным родителям. Чем занимаются ваши родители на самом деле и как реагируете на такие упреки?

Мои родители — совсем простые люди. Я из очень маленького пгт в Волынской области. Папа работал в полиции, мама — в местной поселковой администрации. Чем мне помогали родители, так это верой в меня. Было очень много моментов, когда родители не могли где-то меня обеспечить так как других детей. И я всегда мечтал о том, что когда-то смогу поддерживать родителей, смогу сделать так, чтобы они могли меньше работать и смогу отблагодарить и вернуть им эту любовь, которую они в меня вложили.

Среди музыкальных коллабораций у вас есть песни с довольно известными артистами: Jerry Heil, MamaRika, Kola, Святослав Вакарчук. Какие у вас впечатления от сотрудничества с ними и с кем хотели бы еще поработать?

Сотрудничество с такими исполнителями — это замечательный опыт. Это люди, у которых можно многому научиться. Я очень благодарен за все советы и поддержку. Я всегда открыт к новым коллаборациям.

YAKTAK Фото: Пресслужба

В 2024 году вы были одним из лидеров Нацотбора на Евровидение. Уже сейчас снова активно принимают заявки на участие в песенном конкурсе следующего года. Не планируете во второй раз попробовать свои силы?

Евровидение — это такая моя определенная мечта с детства. Но буду ли подаваться в этом году — пока не знаю. Это будет зависеть от песни и ощущения, что самое время. Поэтому следите, в Инстаграм будет вся информация.

Вы молодой и харизматичный парень, к которому пристально приковано внимание поклонниц. Свободно ли ваше сердце?

Ответ на этот вопрос есть в клипе "Ночью". Поэтому смотрите его *смеется (Ред. вероятно, в клипе снялась девушка Ярослава).

YAKTAK

Были ли курьезные случаи с фанатами? Расскажите самую нестандартную ситуацию

Было много таких моментов, что я даже сейчас не вспомню, но один случай сразу приходит на ум. У нас всегда очень энергичная атмосфера на концертах, очень горячо и я обычно поливаю людей водой со сцены. Однажды женщина в зале решила сделать то же самое и вылила воду на наших звукачей и всю технику. Я понял это, когда музыка внезапно остановилась. Через несколько минут звук удалось восстановить, я продолжил выступление, но этот момент был очень напряженный и стрессовый.

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