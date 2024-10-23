"Скоро будет демографический бум": Александра Петрайчук о том, как пережить разлуку во время войны — интервью Фокусу

Блогер Александра Петрайчук в эксклюзивном интервью изданию Фокус рассказала, как из юриста стала сексологом, дала советы украинским семьям, которые из-за войны вынуждены жить врозь, и ответила, нужно ли внедрять в Украине сексуальное воспитание в школах.

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Александра Петрайчук — блогер-миллионница, которая ведет блог о сексуальной жизни. Расскажите, почему вы выбрали именно это направление, ведь по образованию вы юрист?

Я была блестящей юристкой, но однажды ушла в декрет и задержалась там на 5 лет. В этот период я очень изменилась, начала читать соцсети, увидела блогеров, и почувствовала, что это мое призвание. Кроме профессии, я имею талант писательства, с детства я читала много книг, любовь к которым привила бабушка. Была отличницей в школе и много училась. Это повлияло на дальнейшее развитие моего писательского таланта — работая юристом, я составляла такие исковые заявления и отказы в регистрации недвижимости (работала в БТИ), что над ними можно было прослезиться и замотивироваться двигаться, собрать все нужные документы для успешного решения дела. В длительном декрете я поняла, что не хочу возвращаться в юриспруденцию.

Параллельно я имела сексуальные проблемы с мужем — после родов надолго исчезло желание и сексуальная сфера сошла на 0. Я также не получала оргазм в паре и наслаждение от секса. Искала много информации по этому поводу. Параллельно в декрете начала вести блог. Сначала это был лайфстайл с ноткой эзотерики (бабушкино влияние сказалось на моем творчестве на всю жизнь — мои произведения, посты, курсы пропитаны магическим (эротикой) в сочетании с экспертным). Позже я взяла тему, которая меня на то время беспокоила, и начала писать. Я очень четко и энергетически могу передать мысль и эмоцию через текст, рассказ в сториз. Людям очень нравится мой стиль — поэтому блог растет.

Потом я выучилась на сексолога, закончила за 2,5 года институт на базе высшего, получила второе образование. Также получила образование тренера по интимной гимнастике. Стала чемпионкой Украины по пилону. Выпустила авторскую лирическую сексуальную песню, которую написала сама.

Мой блог получил много номинаций, как лучший экспертный блог. "Фокус" признавал меня инфлюенсером в сфере отношений в 2021. Теперь еще инфлюенсером в сфере здоровья и спорта. Я не стояла на месте. Это очень мотивирует еще больше развиваться ради преодоления демографического кризиса в стране.

Александра Петрайчук с мужем и дочерью Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Вы родом из Днепра, где сейчас вы проживаете с семьей? В Украине или за границей?

Родом из Днепра, и живу в Днепре. В начале войны, когда началось стремительное наступление, и после новостей о Буче, собрала ребенка и уехала в Польшу. Там прожили 3 месяца, и вернулись домой.

Вы замужняя женщина, как относится ваш муж к таким пикантным темам в вашем блоге и довольно откровенных фотографий? Чем вообще занимается ваш муж?

Относится нормально, за что ему очень благодарна. Обнаженной я не бываю в блоге — так же, как на других страницах, где женщины где-то на курорте в купальниках, но в моем исполнении это получается очень эротично, даже если я надену обычное платье. Так мой образ перекодируют читатели и зрители. У меня много сексуальной энергии. Искренне делюсь и насыщаюсь ею благодаря блогу и всему, что я делаю (сексуальные танцы, тексты, физическая активность, энергия восхищения читателей и т.д.). Мой муж — основатель частного БТИ. Занимается документами на недвижимость, параллельно ведет все финансовые и оперативные дела по моим бизнесам: сексшопу (270к подписчиков), блогу (1 млн подписчиков), рекламе (кооперация, коллаборации с брендами, договоры, оплаты, банки, все вопросы), светской платформе (курсы, обучение, Школа секса), чатботу для общения и знакомств "BLUR" — наш новый проект. Также он занимается полностью домом и дочкой (делает с ней уроки, возит в школу и на ролики — она занимается профессионально.

Александра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Вы в браке уже 13 лет. Были ли за этот период кризисные моменты и как вы их проживали?

Конечно, были. Кризисные моменты — это развитие отношений. Успешность брака и семьи заключается в том, как пара их преодолевает. Сейчас это очень сложно делать в условиях ценностей, которые диктуют соцсети и коучи разного образования и опыта. Мы окружены информационным полем, где продвигается: потребительское меркантильное отношение к партнеру, эгоизм, лень, концентрация на негативном и тому подобное. Это все вводит человека в состояние не сексуального мышления — и, как следствие, ухудшение отношений, потеря желания, много разводов из-за плохого секса.

Первый наш кризис был после свадьбы. Мы не жили вместе до этого, все было "правильно", но тогда я впервые узнала, что секс может быть нерегулярным. И вообще исчезать на месяц, два. Мы были молодожены, а жили, как пенсионеры. Тогда я еще не знала, как управлять желанием. Второй кризис был после рождения ребенка — секс сошел на 0, на долгих 3-4 года.

Третий кризис был, когда я начала вести блог, у меня стало много работы и рекламных интеграций, я вся ушла в работу и муж противился этому. Я плакала и говорила, что для меня это призвание моей жизни, и без этого я не смогу так же, как без него. Он через любовь проявил мудрость и начал мне помогать.

Четвертый кризис произошел, когда я начала много зарабатывать. Уже не Павел меня содержал, а я стала финансово независимой, сильной. Вот в этом моменте бывает сложновато, но любовь друг к другу и мудрость раз за разом проявляют себя все сильнее и ярче. Мы нашли баланс.

Александра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Что вы посоветуете семейным парам, чтобы сохранить сексуальные отношения после 10-20 лет супружеской жизни?

Заниматься спортом, вести активный образ жизни, тренировать мышцы тазового дна — включить их в свою ежедневную зарядку. Иметь хобби, развиваться как личность и в карьере, или в том, что приносит наибольшее удовольствие и проявляет талант. Старайтесь, чтобы ваш партнер восхищался вами, старайтесь быть всегда привлекательными и сексуальными для партнера — с красивым телом, не ленивыми, работающими, чуткими, внимательными. Стараться для партнера, не думая "а что он мне", не переходите в это состояние мышления.

Нужно развивать эротическое пространство — переходить в состояние сексуального мышления, сделать его частью своей жизни. Например, матерщина, критика и сплетни — это несексуальное мышление. Оверсайз — это несексуальный наряд. Потому что секс — это пол. Нужно подчеркивать перед партнером свою привлекательность — половое отличие. Женщине — шелковыми длинными волосами, натуральной грудью, юбкой и каблуками. Образованием. Мужчине — мужеством, дисциплиной, силой, равновесием и рассудительностью, спокойствием, умением работать и также образованием. Надо фантазировать, развивать свой мир фантазий. Отказаться от порно. Добавлять фантазию в секс. Знать свой путь к оргазму и постоянно развивать свои знания в сфере секса, пробовать что-то новое.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения, многие украинские семьи вынужденно были разделены и это сильно повлияло на их отношения. Как, на ваш взгляд, правильно поддерживать отношения на расстоянии, чтобы не разрушить семью. Что вы можете посоветовать парам, которые до сих пор вынуждены долгое время находиться на расстоянии.

Расстояние имеет недостатки, но в нем есть и преимущества. Здесь вы развиваете фантазирование и эротическое. Потому что эротическое живет там, где есть дистанция, и запрет, который хочется нарушать. Именно ожидание, знания и мечты о том дне, когда вы наконец встретитесь — будет наращивать в вас сексуальную энергию и поможет сохранить верность.

Используйте чаще видеозвонки, чем обычные — они очень сближают и помогают преодолевать дистанцию. Когда я была в Польше — у меня не было ощущения, что мужа рядом нет — там мы звонили друг другу и общались чаще, чем дома. Причем, по видеозвонку вы можете не только общаться вербально, но и сексуально. Потому что проникающий секс, его преобладание в 80% сексуальных сценариев людей — это стереотип. Как раз на расстоянии у вас есть возможность отойти от тривиального сексуального сценария к другим формам стимуляции и взаимодействия. Здесь вы сможете лучше развить собственные эрогенные зоны, открыть в себе новые, и улучшить навыки общения с партнером. В моем магазине много секс-девайсов, которые направлены на сексуальное общение на расстоянии (через приложения в смартфоне и возможность синхронизироваться, там множество игр и возможностей. Совместное прослушивание эротических историй в приложениях и т.д.).

Александра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Сейчас очень много украинских женщин ждут своих мужей с фронта. Как им строить сексуальные отношения в течение длительной разлуки? Какие отпечатки накладывает стресс, который они проживают ежедневно?

После длительной разлуки чаще всего секс не будет такой чувственный, как рисовало до того воображение. Особенно, если вы не имели возможности поддерживать сексуальные отношения на расстоянии. Это называется "синдром моряка". После долгой разлуки, особенно с войны, мужчине надо дать время прийти к себе, в гражданскую жизнь. В условиях стресса, выживания, борьбы у человека работает симпатическая нервная система, которая уменьшает шансы заниматься сексом. Для того, чтобы человек захотел заниматься чувственным сексом, необходимо, чтобы включилась парасимпатическая нервная система — она отвечает за наслаждение, расслабление.

Этот переход может занять определенный период. Наберитесь терпения, пусть муж просто отдохнет. Не настаивайте на сексе (но подпитывать его сексуальное и эротическое внимание очень советую вкусный обед, тишина и привлекательная жена скорее вернет мужчину в состояние сексуального мышления). Просто проявите терпение. Если у мужчины не было секса давно, чтобы вернуться к обычному "гражданскому" ритму — понадобится также время. Поэтому, основной совет: вкусно кормить, а также спокойствие, расслабление, ненавязчивое обольщение — и терпение, терпение, терпение. А еще подписаться обоим на Петрайчук :)

Как, по вашему мнению, изменилась сексуальная жизнь украинцев с начала войны? Владеете ли вы какими-то статистическими данными или результатами исследований по этому поводу?

Да, могу предоставить вам результаты анонимного опроса в сториз в моем блоге (в общей сложности 83567 человек приняло участие в опросе):

Как война повлияла на вашу сексуальную жизнь:

Стало больше секса — 14%

Стало меньше секса — 53%

Осталось, как было — 33%

Чувствуете ли вы больше стресса или тревоги, что влияет на желание заниматься сексом?

Да — 72%

Нет — 28%

Есть ли у вас сейчас постоянный сексуальный партнер:

Да — 82%

Нет — 18%

Повлияли ли внешние факторы, такие как разлука с партнером или физическая опасность, на вашу сексуальную активность?

Да — 70%

Нет — 30%

Александра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

У вас есть 11-летняя дочь. Расскажите о ней. Рассказываете ли вы ей о сексуальной жизни? Как вы это делаете и какой совет можете дать родителям по этой теме?

Мою дочь зовут Кристина ("Божья помазанница", "избранная Богом"), хотя она и некрещеная. Мы решили оставить за ней право выбирать себе религию в сознательном возрасте, если ей будет это нужно, и она почувствует к этому желание. Учится в общеобразовательной государственной школе, спортсменка, занимается роликами профессионально, ездит на соревнования.

О сексе рассказываю информацию, согласно его возраста. Это информация об изменениях в теле, основы репродукции, как строить отношения, о дружбе и взаимном уважении. Что не вся информация в интернете является достоверной, и за информацией лучше обращаться ко мне или папе. Что фильмы не отражают реальных отношений. О личных границах и т.д.

Александра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Как вы считаете, стоит ли внедрять в украинских школах сексуальное воспитание? Почему это важно делать и с какого возраста?

Думаю, что стоит. Обязательно. Но вместе с тем, не поддерживаю гендерную политику. Украина пока вынуждена принимать это в составе с другими международными документами, в частности Стамбульской конвенцией, где гендерная идентичность рассматривается не только через биологический пол, но и через социальные и культурные аспекты. Использование этого понятия популяризирует идею о большем количестве гендеров, чем биологический пол. Конвенция требует от государств-участников внедрять образовательные и воспитательные программы, которые помогут устранить гендерные стереотипы и дискриминацию. Например, мои читатели за рубежом пишут, что у них уже существует пол "брокколи" и еще более 100 полов. Что, попав в общегородской "женский" туалет, мама с дочкой встретили там мужчину, который называл себя брокколи. Считаю это абсурдом и необходимостью полового воспитания детей, где разъясняются биологические различия женщины и мужчины, что пола ДВА, и постепенно, согласно возрасту, расширяя эти знания.

Нужно учить дружбе, любви к своему телу, давать знания о теле, менструации, основах репродукции, как дружить с мальчиками, девочками, об отношениях со сверстниками. Также дети в таком возрасте интересуются свиданиями, ухаживаниями, дружбой и любовью. Специалисты не должны стоять в стороне и отдавать эти ответы соцсетям. Мудро, через опыт, профессиональные знания идти "в ногу" с интересами подростков и осторожно направлять, спокойно рассказывать о сексе. При этом, ответ для ребенка каждого возраста будет разным.

Родители также не должны оставаться в стороне от этой темы, не делать из нее тайну, а спокойно рассказывать о сексе, интуитивно, по мере роста подростка. Мы общаемся с Кристиной на тему секса. Она знает о месячных, какие изменения происходят в теле девочки во время взросления, как появляются дети, что такое секс. Что мама секс-блогер и сексолог также знает.

Александра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

У вас в блоге много тем об отношениях и сексе. Имея такую аудиторию, используете ли вы свои площадки в социальных сетях для помощи украинской армии? Чем помогаете, какой волонтерской деятельностью вы занимаетесь сегодня?

Конечно, использую. С начала полномасштабной войны веду сборы и отчитываюсь подробно об этом в своем блоге. Вместе с читателями купили уже много дронов, мавиков и fpv, купили и отладили машины, рации, старлинки, радиостанции и тому подобное. Много всего — обо всем этом есть в вечных сториз "Отчет-1", "Отчет-2"… там сотни отчетов. Имею награды, но здесь скромно промолчу. Лучше скажу, что сборы у нас идут нон-стоп, поэтому если кто-то хочет присоединиться именно к моему сбору — в вечных сториз есть банка. Собираем преимущественно всегда на восточное направление. За каждую копейку есть подробный отчет и квитанции. Также делала различные сборы для пострадавших от взрывов в Днепре.

Верю, что победа скоро. Остаюсь в Украине, работаю для украинцев, и верю, что скоро у нас будет демографический бум, к которому лично приобщаюсь каждый день, чтобы украинцев по всему миру становилось больше. Война закончится, и мы будем ЖИТЬ, в наших потомках. На смену насилию придет любовь и страстный секс. Я чувствую этот день абсолютно точно. День нашего счастья и расцвета. И я буду там.

Напомним, актер Роман Мацюта в интервью для Фокуса рассказал о родной Каховке, смерти матери и гибели брата на фронте.

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