"Скоро буде демографічний бум": Олександра Петрайчук про те, як пережити розлуку під час війни — інтерв'ю Фокусу

Блогерка Олександра Петрайчук в ексклюзивному інтерв'ю виданню Фокус розповіла, як з юристки перетворилася на сексологиню, дала поради українським сім'ям, які через війну вимушені жити нарізно, і розповіла, чи потрібно впроваджувати в Україні сексуальне виховання в школах.

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Олександра Петрайчук — блогерка-мільйонниця, яка веде блог про сексуальне життя. Розкажіть, чому ви обрали саме цей напрямок, адже за освітою ви юрист?

Я була блискучою юристкою, але одного разу пішла в декрет і затрималася там на 5 років. У цей період я дуже змінилася, почала читати соцмережі, побачила блогерів, і відчула, що це моє покликання. Окрім професії, я маю хист до письменництва, з дитинства я читала багато книжок, любов до яких прищепила бабуся. Була відмінницею у школі та багато вчилася. Це вплинуло на подальший розвиток мого письменницького таланту — працюючи юристом, я складала такі позовні заяви та відмови в реєстрації нерухомості (працювала в БТІ), що над ними можна було розплакатися та мотивуватися рухатися, зібрати всі рекомендовані документи для успішного вирішення справи. У тривалому декреті я зрозуміла, що не хочу повертатися в юриспруденцію.

Паралельно я мала сексуальні проблеми з чоловіком — після пологів надовго зникло бажання і сексуальна сфера зійшла на 0. Я також не отримувала оргазм у парі та насолоду від сексу. Шукала багато інформації з цього приводу. Паралельно в декреті почала вести блог. Спочатку це був лайфстайл з ноткою езотерики (бабусин вплив позначився на моїй творчості на все життя — мої твори, пости, курси просякнуті магічним (еротикою) у поєднанні з експертним). Пізніше я взяла тему, яка мене на той час турбувала, і почала писати. Я дуже чітко й енергетично можу передати думку та емоцію через текст, розповідь у сторіз. Людям дуже подобається мій стиль — тому блог зростає.

Потім я вивчилася на сексолога, закінчила за 2,5 роки інститут на базі вищої, отримала другу освіту. Також здобула освіту тренера з інтимної гімнастики. Стала чемпіонкою України з пілону. Випустила авторську ліричну сексуальну пісню, яку написала сама.

Мій блог отримав багато номінацій, як найкращий експертний блог. "Фокус" визнавав мене інфлюенсером у сфері стосунків у 2021. Тепер ще інфлюенсером у сфері здоров'я та спорту. Я не стояла на місці. Це дуже мотивує ще більше розвиватися заради подолання демографічної кризи в країні.

Олександра Петрайчук із чоловіком і донькою Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Ви родом із Дніпра, де зараз ви проживаєте з родиною? В Україні чи за кордоном?

Родом із Дніпра, і живу в Дніпрі. На початку війни, коли почався стрімкий наступ, і після новин про Бучу, зібрала дитину і поїхала до Польщі. Там прожили 3 місяці, і повернулися додому.

Ви заміжня жінка, як ставиться ваш чоловік до таких пікантних тем у вашому блозі та доволі відвертих фотографій? Чим взагалі займається ваш чоловік?

Ставиться нормально, за що йому дуже вдячна. Оголеною я не буваю в блозі — так само, як на інших сторінках, де жінки десь на курорті в купальниках, але в моєму виконанні це виходить дуже еротично, навіть якщо я одягну звичайну сукню. Так мій образ перекодують читачі та глядачі. У мене багато сексуальної енергії. Щиро ділюся нею і насичуюся нею завдяки блогу і всьому, що я роблю (сексуальні танці, тексти, фізична активність, енергія захоплення читачів тощо). Мій чоловік — засновник приватного БТІ. Займається документами на нерухомість, паралельно веде всі фінансові та оперативні справи за моїми бізнесами: секс-шоп (270 тис. передплатників), блог (1 млн передплатників), рекламу (кооперація, колаборації з брендами, договори, оплати, банки, всі питання), світську платформу (курси, навчання, Школа сексу), чат-бот для спілкування і знайомств "BLUR" — наш новий проєкт. Також він опікується повністю домом і донькою (робить з нею уроки, возить до школи і на ролики — вона займається професійно.

Олександра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Ви в шлюбі вже 13 років. Чи були за цей період кризові моменти і як ви їх проживали?

Звичайно, були. Кризові моменти — це розвиток стосунків. Успішність шлюбу та сім'ї полягає в тому, як пара їх долає. Зараз це дуже складно робити в умовах цінностей, які диктують соцмережі та коучі різної освіти й досвіду. Ми оточені інформаційним полем, де просувається: споживацьке меркантильне ставлення до партнера, егоїзм, лінь, концентрація на негативному тощо. Це все вводить людину в стан не сексуального мислення — і, як наслідок, погіршення стосунків, втрата бажання, багато розлучень через поганий секс.

Перша наша криза була після весілля. Ми не жили разом до цього, все було "правильно", але тоді я вперше дізналася, що секс може бути нерегулярним. І взагалі зникати на місяць, два. Ми були молодята, а жили, як пенсіонери. Тоді я ще не знала, як керувати бажанням. Друга криза була після народження дитини — секс зійшов на 0, на довгих 3-4 роки.

Третя криза була, коли я почала вести блог, у мене стало багато роботи і рекламних інтеграцій, я вся поринула в роботу, і чоловік опирався цьому. Я плакала і говорила, що для мене це покликання мого життя, і без цього я не зможу так само, як без нього. Він через любов проявив мудрість і почав мені допомагати.

Четверта криза сталася, коли я почала багато заробляти. Уже не Павло мене утримував, а я стала фінансово незалежною, сильною. Ось у цьому моменті буває важкувато, але любов одне до одного і мудрість раз по раз проявляють себе дедалі сильніше і яскравіше. Ми знайшли баланс.

Олександра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Що ви порадите сімейним парам, щоб зберегти сексуальні стосунки після 10-20 років подружнього життя?

Займатися спортом, вести активний спосіб життя, тренувати м'язи тазового дна — включити їх у свою щоденну зарядку. Мати хобі, розвиватися як особистість і в кар'єрі, або в тому, що приносить найбільше задоволення і проявляє талант. Намагайтеся, щоб ваш партнер захоплювався вами, намагайтеся бути завжди привабливими і сексуальними для партнера — з красивим тілом, не ледачими, працюючими, чуйними, уважними. Намагатися для партнера, не думаючи "а що він мені", не переходьте в цей стан мислення.

Потрібно розвивати еротичний простір — переходити в стан сексуального мислення, зробити його частиною свого життя. Наприклад, матюки, критика і плітки — це несексуальне мислення. Оверсайз — це несексуальне вбрання. Тому що секс — це стать. Потрібно підкреслювати перед партнером свою привабливість — статеву відмінність. Жінці — шовковим довгим волоссям, натуральними грудьми, спідницею і підборами. Освітою. Чоловікові — мужністю, дисципліною, силою, рівновагою та розсудливістю, спокоєм, умінням працювати і також освітою. Треба фантазувати, розвивати свій світ фантазій. Відмовитися від порно. Додавати фантазію в секс. Знати свій шлях до оргазму і постійно розвивати свої знання у сфері сексу, пробувати щось нове.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, багато українських родин вимушено були роз'єднані і це сильно вплинуло на їхні стосунки. Як, на ваш погляд, правильно підтримувати стосунки на відстані, щоб не зруйнувати сім'ю. Що ви можете порадити парам, які досі змушені довгий час перебувати на відстані.

Відстань має недоліки, але в ній є й переваги. Тут ви розвиваєте фантазування та еротичне. Бо еротичне живе там, де є дистанція, і заборона, яку хочеться порушувати. Саме очікування, знання і мрії про той день, коли ви нарешті зустрінетесь — нарощуватиме у вас сексуальну енергію і допоможе зберегти вірність.

Використовуйте частіше відеодзвінки, ніж звичайні — вони дуже зближують і допомагають долати дистанцію. Коли я була в Польщі — у мене не було відчуття, що чоловіка поруч немає — там ми дзвонили один одному і спілкувалися частіше, ніж удома. До того ж, по відеодзвінку ви можете не тільки спілкуватися вербально, а й сексуально. Тому що проникаючий секс, його переважання у 80% сексуальних сценаріїв людей — це стереотип. Якраз на відстані у вас є можливість відійти від тривіального сексуального сценарію до інших форм стимуляції та взаємодії. Тут ви зможете краще розвинути власні ерогенні зони, відкрити в собі нові, та покращити навички спілкування з партнером. У моєму магазині багато секс-девайсів, які спрямовані на сексуальне спілкування на відстані (через додатки в смартфоні і можливість синхронізуватися, там безліч ігор і можливостей. Спільне прослуховування еротичних історій у додатках тощо).

Олександра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Зараз дуже багато українських жінок чекають на своїх чоловіків із фронту. Як їм будувати сексуальні стосунки, протягом тривалої розлуки? Які відбитки накладає стрес, який вони проживають щодня?

Після тривалої розлуки найчастіше секс не буде такий чуттєвий, як малювала до того уява. Особливо, якщо ви не мали можливості підтримувати сексуальні стосунки на відстані. Це називається "синдром моряка". Після довгої розлуки, особливо з війни, чоловікові треба дати час прийти до себе, до цивільного життя. В умовах стресу, виживання, боротьби в людини працює симпатична нервова система, яка зменшує шанси займатися сексом. Для того, щоб людина захотіла займатися чуттєвим сексом, необхідно, щоб увімкнулася парасимпатична нервова система — вона відповідає за насолоду, розслаблення.

Цей перехід може зайняти певний період. Наберіться терпіння, нехай чоловік просто відпочине. Не наполягайте на сексі (але підживлювати його сексуальну та еротичну увагу дуже раджу: смачний обід, тиша і приваблива дружина швидше поверне чоловіка в стан сексуального мислення). Просто проявіть терпіння. Якщо у чоловіка не було сексу давно, щоб повернутися до звичайного "цивільного" ритму — знадобиться також час. Тож, основна порада: смачно годувати, а також спокій, розслаблення, ненав'язливе зваблювання — і терпіння, терпіння, терпіння. А ще підписатися обом на Петрайчук :)

Як, на вашу думку, змінилося сексуальне життя українців від початку війни? Чи володієте ви якимись статистичними даними або результатами досліджень з цього приводу?

Так, можу надати вам результати анонімного опитування в сторіз у моєму блозі (проголосувало українців):

Як війна вплинула на ваше сексуальне життя:

Стало більше сексу — 14%

Стало менше сексу — 53%

Залишилося, як було — 33%

Чи відчуваєте ви більше стресу або тривоги, що впливає на бажання займатися сексом?

Так — 72%

Ні — 28%

Чи є у вас зараз постійний сексуальний партнер:

Так — 82%

Ні — 18%

Чи вплинули зовнішні чинники, такі як розлука з партнером або фізична небезпека, на вашу сексуальну активність?

Так — 70%

Ні — 30%

Олександра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

У вас є 11-річна донька. Розкажіть про неї. Чи розповідаєте ви їй про сексуальне життя? Як ви це робите і яку пораду можете дати батькам щодо цієї теми?

Мою доньку звуть Христина ("Божа помазанка", "обрана Богом"), хоча вона й нехрещена. Ми вирішили залишити за нею право обирати собі релігію у свідомому віці, якщо їй буде це потрібно, і вона відчує до цього бажання. Навчається в загальноосвітній державній школі, спортсменка, займається роликами професійно, їздить на змагання.

Про секс розповідаю інформацію, відповідно до його віку. Це інформація про зміни в тілі, основи репродукції, як будувати стосунки, про дружбу та взаємну повагу. Що не вся інформація в інтернеті є достовірною, і за інформацією краще звертатися до мене чи тата. Що фільми не відображають реальних стосунків. Про особисті кордони тощо.

Олександра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

Як ви вважаєте, чи варто впроваджувати в українських школах сексуальне виховання? Чому це важливо робити і з якого віку?

Думаю, що варто. Обов'язково. Але разом з тим, не підтримую гендерну політику. Україна поки що змушена приймати це у складі з іншими міжнародними документами, зокрема Стамбульською конвенцією, де гендерна ідентичність розглядається не лише через біологічну стать, а й через соціальні та культурні аспекти. Використання цього поняття популяризує ідею про більшу кількість гендерів, ніж біологічна стать. Конвенція вимагає від держав-учасниць впроваджувати освітні та виховні програми, що допоможуть усунути гендерні стереотипи та дискримінацію. Наприклад, мої читачі за кордоном пишуть, що в них уже існує стать "броколі" та ще понад 100 статей. Що, потрапивши в загальноміський "жіночий" туалет, мама з донькою зустріли там чоловіка, який називав себе броколі. Вважаю це абсурдом і необхідністю статевого виховання дітей, де роз'яснюються біологічні відмінності жінки і чоловіка, що статі ДВА, і поступово, відповідно до віку, розширюючи ці знання.

Потрібно навчати дружби, любові до свого тіла, давати знання про тіло, менструацію, основи репродукції, як дружити з хлопчиками, дівчатками, про стосунки з однолітками. Також діти в такому віці цікавляться побаченнями, залицяннями, дружбою та коханням. Фахівці не повинні стояти осторонь і віддавати ці відповіді соцмережам. Мудро, через досвід, фахові знання йти "в ногу" з інтересами підлітків і обережно скеровувати, спокійно розповідати про секс. При цьому, відповідь для дитини кожного віку буде різною.

Батьки також не повинні залишатися осторонь цієї теми, не робити з неї таємницю, а спокійно розповідати про секс, інтуїтивно, у міру зростання підлітка. Ми спілкуємося з Христиною на тему сексу. Вона знає про місячні, які зміни відбуваються в тілі дівчинки під час дорослішання, як з'являються діти, що таке секс. Що мама секс-блогерка і сексологиня також знає.

Олександра Петрайчук Фото: instagram.com/petraichuk_sasha

У вас у блозі багато тем про стосунки та секс. Маючи таку аудиторію, чи використовуєте ви свої майданчики в соціальних мережах для допомоги українській армії? Чим допомагаєте, якою волонтерською діяльністю ви займаєтеся сьогодні?

Звичайно, використовую. Від початку повномасштабної війни веду збори і звітую детально про це у своєму блозі. Разом із читачами купили вже багато дронів, мавіків і fpv, купили і налагодили машини, рації, старлінки, радіостанції тощо. Багато всього — про все це є у вічних сторіз "Звіт-1", "Звіт-2"... там сотні звітів. Маю нагороди, але тут скромно промовчу. Краще скажу, що збори в нас ідуть нон-стоп, тож якщо хтось хоче долучитися саме до мого збору — у вічних сторіз є банка. Збираємо переважно завжди на східний напрямок. За кожну копійку є детальний звіт і квитанції. Також робила різні збори для постраждалих від вибухів у Дніпрі.

Вірю, що перемога скоро. Залишаюся в Україні, працюю для українців, і вірю, що скоро у нас буде демографічний бум, до якого особисто долучаюся щодня, щоб українців по всьому світу ставало більше. Війна закінчиться, і ми будемо ЖИТИ, в наших нащадках. На зміну насильству прийде любов і пристрасний секс. Я відчуваю цей день абсолютно точно. День нашого щастя і розквіту. І я буду там.

Нагадаємо, актор Роман Мацюта в інтерв'ю для Фокуса розповів про рідну Каховку, смерть матері та загибель брата на фронті.

Раніше Фокус писав про те, як зберегти психічне і жіноче здоров'я під час війни.