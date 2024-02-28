5 способов сохранить психическое и женское здоровье во время войны, — эксперт

Война кардинально изменила жизнь многих украинцев и отпечаталась на ментальном уровне. Однако страдает не только эмоциональная сфера. Сексолог Евгения Колько рассказала Фокусу о том, как война повлияла на женское здоровье и психику.

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Каждый переживает это время по-разному, в зависимости от обстоятельств, типа нервной системы и других индивидуальных факторов. Однако каждая женщина, и та, которая находится за границей, и та, которая живет в прифронтовом городе, и та, муж которой защищает страну, — все живут в состоянии хронического стресса. Преподаватель Национального института Сексологии и сексуального здоровья Евгения Колько рассказала Фокусу, как распознать тревожные изменения в своем состояни, и что делать, чтобы сохранить женское здоровье.

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Фото: Freepik

Каждый испытывает стресс по разному, но он одинаково негативно влияет на наше здоровье, особенно если стресс длительный.

"Мышечное напряжение является одним из первых сигналов, что что-то пошло не так. Хуже всего, когда напряжение и дискомфорт остаются, даже когда стресс прошел. Мозг со временем перестает их видеть и воспринимает как норму", — говорит эксперт.

У женщин первая реакция на сильный стресс — это нарушение интимного здоровья. Неудивительно, что в начале войны множество женщин жаловались на отсутствие менструаций, сбои цикла и болезненные ощущения.

"Что касается интимного благополучия женщины, то одним из наиболее распространенных симптомов стресса является снижение полового влечения. Снижение либидо у многих женщин может быть вызвано стрессом войны, проблемами в отношениях, финансовыми трудностями, проблемами со здоровьем", — отмечает Евгения.

Важно помнить, что стресс вызывает изменения на гормональном уровне, ведь в теле выделяется ряд гормонов, которые могут привести к снижению либидо, нарушению менструального цикла, повышению аппетита и даже способствовать развитию новых заболеваний. Как мы можем уменьшить негативные последствия эмоционального напряжения?

Сон и здоровое питание

Фото: Freepik

Сон и сбалансированное питание — это основные элементы, которые помогают нашему организму восстанавливаться и правильно функционировать. Если вы вовремя ложитесь спать и получаете норму сна в течение ночи, ваша нервная и гормональная системы работают правильно, соответственно, гормоны стресса приходят в норму.

Возможно, вы будете удивлены, но если вы получаете необходимые нутриенты в течение дня, то не только хорошо чувствуете себя физически, у вас также улучшается настроение, растет количество энергии и повышается работоспособность.

Физическая активность

"Физическая активность является лучшим лекарством от напряжения и стресса, она помогает улучшить здоровье и психологическое состояние. Как это работает? Очень просто. Физическая активность сжигает гормоны стресса и помогает телу выделить гормон эйфории и счастья — эндорфин. Он является естественным обезболивающим и отвечает за хорошее настроение и успокоение, а значит улучшает сон и общее психологическое состояние", — отмечает Евгения Колько.

Говоря о физической активности, в воображении многих женщин появляется тренажерный зал и силовые тренировки, однако это не так. Длительные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, тренировки йоги или пилатеса и просто ежедневная активность по дому — тоже отличные варианты.

Интимная гимнастика

Фото: Freepik

Интимная гимнастика может не только положительно повлиять на ваше женское здоровье, но и улучшить либидо и развить чувственность.

"Если мы говорим о женском здоровье, то идеальной физической активностью является интимная гимнастика. Она охватывает проработку мышц тазового дна, работу с дыханием, осанкой, нормализацию лимфотока, улучшает сексуальную чувствительность. А вместе с этим интимная гимнастика снимает с тела спазмы и чрезмерный тонус там, где он накапливается в первую очередь, — это таз и грудная клетка. Простой способ убедиться, что дыхательные практики действительно работают — сделать длинный выдох. Попробуйте выдыхать воздух через нос вдвое дольше, чем вы выполняете вдох", — говорит эксперт. "Следите за своим сердцебиением — во время выдоха оно становится медленнее. Вместе с этим успокаивается голова, мыслей становится меньше, а на сердце спокойнее".

Трудно переоценить важность интимной гимнастики для женского здоровья, ведь она помогает во время болезненных менструаций, улучшает кровообращение в органах малого таза, убирает застои и даже налаживает работу ЖКТ.

Телесные практики

"Кроме физической активности хорошо могут сработать и разнообразные телесные практики. Они помогают налаживать контакт с телом и возвращают нас к себе. Одна из моих любимых — это танцы. Включите свою любимую музыку, зажгите свечи, словом, устройте себе атмосферу, и двигайтесь и касайтесь своего тела как чувствуете. Отпустите тело и расслабьте голову, все получится само по себе. Хорошее настроение вам гарантировано!", — отмечает эксперт.

Часто мы настолько сильно погружаемся в свои мысли, дела и эмоции, что забываем о теле, о его границах. Поэтому старайтесь чаще касаться себя, делать массаж, поглаживать. Сексолог говорит, что такие действия "успокаивают, настраивают "слух" и помогают восстановить либидо".

Психологическая поддержка

Иногда, чтобы получить облегчение, нужно просто проговорить свою боль и проблемы. Именно поэтому очень важно не дистанцироваться от социума и не закрываться в себе. Даже разговор с подругой за кофе, или с сестрой по телефону может иметь терапевтический эффект. Сейчас очень важно делиться своими сопереживаниями, иметь людей, которые готовы вас выслушать и услышать.

"Кроме социальных связей улучшить психоэмоциональное состояние поможет занятие, которое приносит вам удовольствие. Это может быть любое творчество: танцы, рисование, лепка, вязание и даже кулинария. Главное, чтобы это было то дело, которое вас захватывает настолько, что вы можете переключиться от окружающего информационного шума и окунуться в то, что приносит удовольствие", — советует Евгения Колько.

Не забывайте заботиться и беспокоиться о себе, даря себе маленькие женские радости: любимый десерт в кафе, прогулка по парку, яркий маникюр или новые духи — станут теми ниточками, которые будут держать вас на плаву. Стоит помнить, что вы самое ценное, что у вас есть, и впереди вас ждет еще много сверхважных дел, на которые потребуется ресурс, силы и энергия. Не стоит откладывать жизнь на потом, замечайте и цените каждый день, каждое мгновение, старайтесь находить положительные моменты, которые не дадут вам отчаяться и погрузиться в длительную депрессию.

"Стресс является самым большим фактором ухудшения психологического и сексуального здоровья женщин в военный период. Чрезвычайно важно поддерживать себя и свое тело, заботиться о своем состоянии и тогда негативные последствия стресса будут вас бояться", — отмечает эксперт.

Если вы не можете справиться самостоятельно, стоит обязательно обратиться за психологической помощью к специалисту. Это не стыдно и совсем не страшно. В Украине сейчас действуют бесплатные специализированные программы психологической помощи пострадавшим от войны.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.