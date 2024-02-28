5 способів зберегти психічне та жіноче здоров'я під час війни, - експертка

Війна кардинально змінила життя багатьох українців та викарбувалася на ментальному рівні. Проте страждає не лише емоційна сфера. Сексологиня Євгенія Колько розповіла Фокусу про те, як війна вплинула на жіноче здоров'я та психіку.

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Кожен переживає цей час по-різному, залежно від обставин, типу нервової системи тощо. Проте кожна жінка, і та, що знаходиться за кордоном, і та що живе у прифронтовому місті, і та, чоловік якої захищає країну, — всі живуть у стані хронічного стресу. Викладачка Національного інституту Сексології та сексуального здоров’я Євгенія Колько розповіла Фокусу, як розпізнати тривожні зміни у своєму стані та що робити, щоб зберегти жіноче здоров'я.

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Фото: Freepik

Кожен відчуває стрес по різному, але від однаково негативно впливає на наше здоров'я, особливо якщо він тривалий.

"М’язова напруга є одним із перших сигналів, що щось пішло не так. Найгірше, коли напруга і дискомфорт лишаються, навіть коли стрес минув. Мозок з часом перестає їх бачити і сприймає як норму", — каже експертка.

У жінок перша реакція на сильний стрес — це порушення інтимного здоров'я. Не дивно, що на початку війни безліч жінок скаржилися на відсутність менструацій, збої циклу та болісні відчуття.

"Що стосується інтимного благополуччя жінки, то одним із найбільш розповсюджених симптомів стресу є зниження статевого потягу. Зниження лібідо у багатьох жінок може бути викликане стресом війни, проблемами у стосунках, фінансовими труднощами, негараздами зі здоров’ям", — наголошує Євгенія.

Важливо пам'ятати, що стрес викликає зміни на гормональному рівні, адже у тілі виділяється низка гормонів, що можуть призвести до зниження лібідо, порушення менструального циклу, підвищення апетиту та навіть сприяти розвитку нових захворювань. Як ми можемо зменшити негативні наслідки емоційної напруги?

Сон та здорове харчування

Фото: Freepik

Сон та збалансоване харчування — це основні елементи, які допомагають нашому організму відновлюватись та правильно функціонувати. Якщо ви вчасно лягаєте спати та отримуєте норму сну протягом ночі, ваша нервова та гормональна системи працюють правильно, відповідно, гормони стресу приходять в норму.

Можливо, ви будете здивовані, але якщо ви отримуєте необхідні нутрієнти протягом дня, то не лише добре почуваєте себе фізично, у вас також покращується настрій, зростає кількість енергії та підвищується працездатність.

Фізична активність

"Фізична активність є найкращими ліками від напруги та стресу, вона допомагає покращити здоров’я і психологічний стан. Як це працює? Дуже просто. Фізична активність спалює гормони стресу і допомагає тілу виділити гормон ейфорії і щастя – ендорфін. Він є природним знеболювальним та відповідає за хороший настрій і заспокоєння, а отже покращує сон і загальний психологічний стан", — наголошує Євгенія Колько.

Говорячи про фізичну активність, в уяві багатьох жінок з'являється тренажерна зала та силові тренування, проте не лише це. Довгі прогулянки на свіжому повітрі, ранкова зарядка, тренування з йоги чи пілатесу та просто щоденна активність по дому — теж чудові варіанти.

Інтимна гімнастика

Фото: Freepik

Інтимна гімнастика може не тільки полыпшити ваше жіноче здоров'я, а й покращити лібідо та розвинути чуттєвість.

"Якщо ми говоримо про жіноче здоров’я, то ідеальною фізичною активністю є інтимна гімнастика. Вона охоплює пропрацювання м’язів тазового дна, роботу із диханням, поставою, нормалізацію лімфотоку, покращує сексуальну чутливість. А разом із цим інтимна гімнастика знімає з тіла спазми та надмірний тонус там, де він накопичується в першу чергу, – це таз і грудна клітина. Простий спосіб переконатись, що дихальні практики дійсно працюють – зробити довгий видих. Спробуйте видихати повітря через ніс вдвічі довше, ніж ви виконуєте вдих", — каже експертка. "Слідкуйте за своїм серцебиттям – під час видиху воно стає повільніше. Разом із цим заспокоюється голова, думок стає менше, а на серці спокійніше".

Важко переоцінити важливість інтимної гімнастики для жіночого здоров'я, адже вона допомагає під час болісних менструацій, покращує кровообіг в органах малого таза, прибирає застої та навіть налагоджує роботу ШКТ.

Тілесні практики

"Крім фізичної активності гарно можуть спрацювати й різноманітні тілесні практики. Вони допомагають налагоджувати контакт з тілом і повертають нас до себе. Одна з моїх улюблених – це танці. Увімкніть свою улюблену музику, запаліть свічки, словом, влаштуйте собі атмосферу, і рухайтесь та торкайтесь свого тіла як відчуваєте. Відпустіть тіло і розслабте голову, все вийде саме по собі. Гарний настрій вам гарантовано!", — зазначає експертка.

Часто ми настільки сильно поринаємо у свої думки, справи та емоції, що забуваємо про тіло, про його межі та кордони. Тому намагайтеся частіше торкатися себе, робити масаж, погладжувати. Сексологиня каже, що такі дії "заспокоюють, налаштовують "слух" та допомагають поновити лібідо".

Психологічна підтримка

Іноді, щоб отримати полегшення, потрібно просто проговорити свій біль та проблеми. Саме тому дуже важливо не дистанціюватися від соціуму та не закриватися в собі. Навіть розмова з подругою за кавою, або з сестрою по телефону може мати терапевтичний ефект. Зараз дуже важливо ділитися своїми співпереживаннями, мати людей, які готові вас вислухати та почути.

"Крім соціальних зв'язків покращити психоемоційний стан допоможе заняття, яке приносить вам задоволення. Це може бути будь-яка творчість: танці, малювання, ліпка, в’язання та навіть кулінарія. Головне, щоб це була та справа, яка вас захоплює настільки, що ви можете переключитись від навколишнього інформаційного шуму та поринути у те, що приносить задоволення", — радить Євгенія Колько.

Не забувайте дбати та турбуватися про себе, даруючи собі маленькі жіночі радощі: улюблений десерт у кав'ярні, прогулянка парком, яскравий манікюр чи нові парфуми — стануть тими ниточками, які триматимуть вас. Варто пам'ятати, що ви найцінніше, що у вас є і попереду на вас чекає ще багато надважливих справ, на які буде потрібен ресурс, сили та енергія. Не варто відкладати життя на потім, помічайте та цінуйте кожен день, кожну мить, намагайтеся знаходити позитивні моменти, які не дадуть вам зневіритись та зануритись у тривалу депресію.

"Стрес є найбільшим чинником погіршення психологічного та сексуального здоров’я жінок у воєнний період. Надзвичайно важливим є підтримувати себе і своє тіло, турбуватись про свій стан і тоді негативні наслідки стресу будуть вас боятись", — наголошує експертка.

Якщо ви не можете впоратись самостійно, варто обов'язково звернутися за психологічною допомогою до спеціаліста. Це не соромно та зовсім не страшно. В Україні зараз діють безкоштовні спеціалізовані програми психологічної допомоги постраждалим від війни.

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Раніше Фокус писав про те, які п'ять ключових вітамінів життєво важливі для гормонального здоров'я жінки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.