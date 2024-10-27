YAKTAK вперше про те, чим займаються батьки та що відбувається в його особистому житті - інтервʼю Фокусу

YAKTAK вперше прокоментував чутки, чи дійсно його карʼєру спонсорували багаті батьки.

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18-річний український співак YAKTAK (справжнє імʼя Ярослав Карпук) в ексклюзивному інтервʼю Фокусу зізнався, чи піде знову на Націвідбір на Євробачення. Крім цього, співак розповів про те, чим займаються його батьки і прокоменутував чутки, про те, що батьки допомогли йому просунутися в карʼєрі.

Ярослав Карпук — ваше справжнє ім’я, однак як артиста вас знають під сценічним ім’ям YAKTAK. Розкажіть, як ви обрали собі псевдонім та чому саме його? Що він для вас означає?

Я довго думав, хотів придумати якийсь яскравий псевдонім, пов’язаний з моїм справжнім ім’ям. Перебирав багато варіантів, але зупинився саме на цьому. Мені сподобалася ця цікава гра слів і до того ж, частинка YAK містить ініціали мого імені та прізвища.

Яктак Фото: Пресслужба

В мережі ходять чутки, що ви стали популярним завдяки впливовим батькам. Чим займаються ваші батьки насправді та як реагуєте на такі закиди?

"Мої батьки — геть прості люди. Я з дуже маленького смт у Волинській області. Тато працював в поліції, мама — в місцевій селищній адміністрації. Чим мені допомагали батьки, так це вірою в мене. Було дуже багато моментів, коли батьки не могли десь мене забезпечити так як інших дітей. І я завжди мріяв про те, що колись зможу підтримувати батьків, що зможу зробити так, щоб вони могли менше працювати і зможу віддячити та повернути їм цю любов, яку вони в мене вклали.

Серед музичних колаборацій у вас є пісні з доволі відомими артистами: Jerry Heil, MamaRika, Kola, Святослав Вакарчук. Які у вас враження від співпраці з ними та з ким хотіли б ще попрацювати?

Співпраця з такими виконавцями — це чудовий досвід. Це люди, від яких можна багато навчитися. Я дуже вдячний за всі поради і підтримку. Я завжди відкритий до нових колаборацій.

Яктак Фото: Пресслужба

У 2024 році ви були одним з лідерів Нацвідбору на Євробачення. Вже зараз знову активно приймають заявки на участь у пісенному конкурсі наступного року. Чи не плануєте вдруге спробувати свої сили?

Євробачення — це така моя певна мрія з дитинства. Але чи буду подаватись у цьому році — поки не знаю. Це буде залежати від пісні та відчуття, що саме час. Тому слідкуйте, в Інстаграм буде вся інформація.

Ви молодий та харизматичний хлопець, до якого пильно прикута увага шанувальниць. Чи вільне ваше серце?

Відповідь на це питання є у кліпі "Уночі". Тому дивіться його. *сміється (Ред. Йомовірно, у кліпі знялася дівчина Ярослава).

Чи були курйозні випадки з фанатами? Розкажіть найбільш нестандартну ситуацію

Було багато таких моментів, що я навіть зараз не згадаю, але один випадок одразу приходить на думку. У нас завжди дуже енергійна атмосфера на концертах, дуже гаряче і я зазвичай поливаю людей водою зі сцени. Одного разу жінка в залі вирішила зробити те саме і вилила воду на наших звукачів і всю техніку. Я зрозумів це, коли музика раптово зупинилася. Через кілька хвилин звук вдалося відновити, я продовжив виступ, але цей момент був дуже напряжний і стресовий.

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