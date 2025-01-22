У прозорій сукні без бюстгальтера: 35-річна Наталка Денисенко поділилася відвертими фото

Акторка театру та кіно поділилася спокусливими фото, на яких вона позує без бюстгальтера в мереживному вбранні. У підписі до знімків Наталка порівняла себе з дикою трояндою і закликала фанів залишатися вірними собі та не боятися бути неповторними.

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Українська акторка Наталка Денисенко викликала бурю емоцій серед своїх шанувальників після публікації серії спокусливих фотосесій. Так фотографіями акторка поділилася у своєму Instagram.

Для цього ефектного знімка акторка вибрала довгу мереживну сукню білого кольору, яка облягала її фігуру, підкреслюючи її ідеальні форми. Доповнили образ білі рукавички та елегантні аксесуари. Макіяж та стильна зачіска завершили лук. На деяких фотографіях Наталка позувала без бюстгальтера, що дозволило їй продемонструвати свою звабливу фігуру під напівпрозорим вбранням.

Наталка Денисенко Фото: instagram.com/natalka_denisenko/ Наталка Денисенко Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

У підписі до фото акторка порівняла себе з дикою трояндою, закликаючи фанів бути вірними собі і не боятися проявляти свою унікальність: "Якщо хтось скаже, що ти ненормальний, скажи: дякую. Якщо хтось скаже, що те, що ти робиш, ненормальне, кажи – природне. Дика троянда не намагається цвісти по порядку, вона розцвітає в свій час і вірить у свою відданість".

Нагадаємо, раніше ми писали, про ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу з Наталкою Денисенко в якому вона розповіла про родину, творчість та підтримку ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що Наталка Денисенко вперше розповіла про роман з Тарасом Цимбалюком.