В прозрачном платье без бюстгальтера: 35-летняя Наталка Денисенко поделилась откровенными фото

Актриса театра и кино поделилась соблазнительными фото, на которых она позирует без бюстгальтера в кружевном наряде. В подписи к снимкам Наталья сравнила себя с дикой розой и призвала фанов оставаться верными себе и не бояться быть неповторимыми.

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Украинская актриса Наталка Денисенко вызвала бурю эмоций среди своих поклонников после публикации серии соблазнительных фотосессий. Так фотографиями актриса поделилась в своем Instagram.

Для этого эффектного снимка актриса выбрала длинное кружевное платье белого цвета, которое облегало ее фигуру, подчеркивая ее идеальные формы. Дополнили образ белые перчатки и элегантные аксессуары. Макияж и стильная прическа завершили лук. На некоторых фотографиях Наташа позировала без бюстгальтера, что позволило ей продемонстрировать свою обольстительную фигуру под полупрозрачным нарядом.

Наталка Денисенко Фото: instagram.com/natalka_denisenko/ Наталка Денисенко Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

В подписи к фото актриса сравнила себя с дикой розой, призывая фанов быть верными себе и не бояться проявлять свою уникальность: "Если кто-то скажет, что ты ненормальный, скажи: спасибо. Если кто-то скажет, что то, что ты делаешь, ненормально, говори — естественно. Дикая роза не пытается цвести по порядку, она расцветает в свое время и верит в свою преданность".

Напомним, ранее мы писали, об эксклюзивноминтервью для Фокуса с Натальей Денисенко в котором она рассказала о семье, творчестве и поддержке ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталка Денисенко впервые рассказала о романе с Тарасом Цимбалюком.