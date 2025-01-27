60 тысяч долларов за Mercedes-Benz: Наталка Денисенко рассказала, почему решила купить новый автомобиль

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась впечатлениями от покупки нового роскошного Mercedes-Benz и раскрыла его стоимость. Звезда призналась, что долго откладывала покупку из-за ситуации в стране, но в конце концов решила осуществить свою мечту.

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Украинская актриса Наталка Денисенко впервые прокомментировала свою покупку роскошного автомобиля Mercedes-Benz и раскрыла его стоимость. Об этом знаменитость сообщила в комментарии Утро в большом городе.

В середине января артистка поделилась признанием, что давно мечтала иметь такой автомобиль. Звезда рассказала, как ее продюсер советует ей обновить машину, ведь старая машина уже не соответствует ее статусу. Сначала Наташа не решалась на покупку, потому что считала, что тратить такие большие суммы во время войны — не время.

"Вообще, это была моя мечта, и я очень много работала этот год. Мой продюсер говорит: "Наташа, ну это уже стыдно, что ты ездишь на такой старой машине. Ну тебе уже надо статус какой-то показать свой". А действительно, я себе этого не позволяю, потому что война, это не ко времени, это может кого-то тригерить. Но потом я подумала, если так думать, то жизнь проходит", — поделилась актриса.

Однако, впоследствии актриса изменила свое мнение, ведь это была ее мечта, и она много работала, чтобы достичь этой цели.

Стоимость нового Mercedes-Benz составляет около 60 тысяч долларов. Наташа рассказала, что собирала средства на машину в течение двух лет, тщательно откладывая нужную сумму для покупки.

Напомним, ранее мы писали, что 35-летняя Наталка Денисенко поделилась откровенными фото.

Кроме этого, Фокус писал, что Наталка Денисенко появилась на премьере "Когда ты выйдешь замуж?" в прозрачном платье без белья.