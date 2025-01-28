Преподавателя Андрея Билоуса отстранили после обвинений в домогательствах

Преподавателя КНУ имени Карпенко-Карого и художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах. В университете продолжается служебное расследование, а также вводят новые правила безопасности для студентов.

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Андрея Белоуса, художественного руководителя Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила помощница ректора Ольга Сухова в комментарии для "Громадського".

Расследование и решение университета

По словам Суховой, после заявления студентки была начата служебная проверка, которая продолжается до сих пор. Материалы дела переданы в правоохранительные органы, и сейчас идет их оценка. Пока ситуация не будет прояснена, Билоус не будет работать со студентами.

Университет также анонсировал нововведения для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Среди них: установка камер видеонаблюдения в учебном заведении; ограничение общения студентов с преподавателями вне официальных групповых чатов; проведение разъяснительной работы для преподавателей и студентов с участием экспертов.

Что известно о скандале?

Студентка КНУ имени Карпенко-Карого опубликовала видео, в котором заявила, что Билоус присылал ей сообщения интимного характера, а также фотографии интимных мест других студенток. По ее словам, он требовал подобные снимки в ответ и делал сексуальные намеки.

Сам Андрей Белоус пока не комментировал обвинения. В то же время администрация университета отметила, что не получала доказательств его неподобающего поведения, однако относится к ситуации серьезно.

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