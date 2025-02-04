Большинство коллектива против: КГГА изучает основания для увольнения режиссера Белоуса

Кроме актеров, которые просят отстранить режиссера, в КГГА обратились работники, которые поддерживают Андрея Билоуса. Поэтому департамент культуры инициировал встречу с коллективом театра.

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Департамент культуры Киевской городской государственной администрации выясняет, существуют ли правовые основания для отстранения от руководства Молодого театра преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса. Об этом, как информирует hromadske, говорится в ответе профильного ведомства на запрос медиа.

Сейчас департамент получил два разных обращения от коллектива Молодого театра, касающиеся Билоуса. В первом 46 работников призвали уволить или отстранить режиссера. В другом письме, которое подписано уже 94 работниками, настаивают, чтобы оставить Билоуса в должности.

Сейчас, как отметили в департаменте, рассматриваются оба обращения, поскольку отстранить работника от работы можно по нормам, которые регулируются ст. 46 Кодекса Законов о Труде Украины. Также в КГГА уже инициировали встречу с коллективом.

Тем временем полиция проводит проверку по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета. Отмечается, что о вероятных отношениях в коллективе правоохранителям стало известно из социальных сетей, а заявлений от лиц, пострадавших от действий преподавателя, в полицию не поступало.

После обвинений в сексуальных домогательствах преподавателя КНУ имени Карпенко-Карого и художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса отстранили от работы. В университете продолжается служебное расследование, а также вводят новые правила безопасности для студентов.

Напомним, во время коллективного собрания, которое состоялось в Молодом театре, большое количество актеров подтвердило домогательства и неэтичное поведение главного режиссера.

Фокус писал, что знаменитая украинская актриса Ада Роговцева выступила в поддержку студентов и призвала к изменениям в учебном заведении.