Більшість колективу проти: КМДА вивчає підстави для звільнення режисера Білоуса

Окрім акторів, які просять відсторонити режисера, до КМДА звернулися працівники, які підтримують Андрія Білоуса. Тому департамент культури ініціював зустріч із колективом театру.

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Департамент культури Київської міської державної адміністрації з’ясовує, чи існують правові підстави для відсторонення від керівництва Молодого театру викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Про це, як інформує hromadske, йдеться у відповіді профільного відомства на запит медіа.

Наразі департамент отримав два різних звернення від колективу Молодого театру, які стосуються Білоуса. У першому 46 працівників закликали звільнити або відсторонити режисера. В іншому листі, який підписано вже 94 працівниками, наполягають, аби залишити Білоуса на посаді.

Наразі, як зазначили в департаменті, розглядаються обидва звернення, оскільки відсторонити працівника від роботи можна за нормами, які регулюються ст. 46 Кодексу Законів про Працю України. Також у КМДА вже ініціювали зустріч із колективом.

Тим часом поліція проводить перевірку за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Наголошується, що про ймовірні відносини у колективі правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж, а заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції не надходило.

Після звинувачень у сексуальних домаганнях викладача КНУ імені Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса відсторонили від роботи. В університеті триває службове розслідування, а також запроваджують нові правила безпеки для студентів.

Нагадаємо, під час колективних зборів, які відбулися в Молодому театрі, велика кількість акторів підтвердила домагання та неетичну поведінку головного режисера.

Фокус писав, що знаменита українська акторка Ада Роговцева виступила на підтримку студентів та закликала до змін у навчальному закладі.