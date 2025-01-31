Встало ползала: домогательства Билоуса подтвердило большое количество артистов "Молодого театра" (видео)

Во время собрания присутствующих прямо спросили о том, были ли они жертвами или очевидцами домогательств художественного руководителя театра. Часть работников заведения обратилась в КГГА с просьбой отстранить Андрея Белоуса с должности главного режиссера.

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В "Молодом театре", который возглавляет Андрей Белоус, которого обвинили в домогательствах к студенткам студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого, работники признали, что тоже были жертвами харассмента. Об этом стало известно во время коллективного собрания, которое по этому поводу состоялось в театре. Видео собрания опубликовала в Facebook автор Виктория Филончук.

"Кого унижали, кого касались без разрешения, кому писали сообщения с намеками или задавали вопросы об интимной жизни, кому не давали роль, потому что вы отказали, кто получил роль, потому что не отказал, кого шантажировали, на кого давили, кого заставляли присылать обнаженные фото, или кому присылали их без согласия, кого принуждали к сексу? Кто был свидетелем или знает о подобных случаях по отношению к своим коллегам, пожалуйста, поднимитесь", — обратилась к присутствующим в зале одна из ведущих собрания.

После этих слов почти половина работников театра в зале встала.

Актриса "Молодого театра" Виктория Ромашко в своем инстаграме сообщила, что часть коллектива театра после скандала "не чувствует себя в безопасности" и обратилась в КГГА с просьбой отстранить Андрея Белоуса с должности главы театра. Также она добавила, что другая часть коллектива планирует писать обращение в его защиту.

Еще одна актриса театра Елена Узлюк поблагодарила молодежь, которая подняла эту проблему и смогла говорить в целом о "таких тяжелых вопросах".

"Итоги дня. "Молодой театр". Сбор труппы. Я хочу выразить поддержку своим молодым коллегам, которые смогли говорить об очень тяжелых для них вопросах. Трансформация — признак времени. Я глубоко верю. Совесть. Честь. Правда", — написала она.

Скандал с преподавателем Карпенко Карого Андреем Белоусом: что известно

20 января в сети появилось видео на котором студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого анонимно обвинила в домогательствах известного режиссера, преподавателя университета и руководителя "Молодого театра".

24 девушка обнародовала свою личность. София, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, пообщалась с журналистами и рассказала, что собирает показания других пострадавших девушек.

28 января стало известно, что Андрея Билоуса отстранили от работы после обвинений в сексуальных домогательствах. В университете продолжается служебное расследование, а также вводят новые правила безопасности для студентов.