20 постражалих і шість майстрів: розслідувачі розповіли про домагання в театральних вузах України

Шестеро викладачів театральної майстерності підозрюються у домаганнях до студенток та в психологічному насильстві, розповіли розслідувачі проєкту NGL. В Міносвіти відмежовуються від скандалу, а в Мінкульті запевняють, що засуджують такі дії.

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У січні-лютому 2025 року в Україні стався секс-скандал, пов'язаний з домаганнями та насильством в університетах, в яких здобувають акторську спеціальність. Про проблеми під час навчання та репетицій розповіли 20 людей — жінки та чоловіки, з'ясували журналісти проєкту NGL. Імена майстрів, дотичних до скандалу, та свідчення свідків та жертв зібрані у розслідуванні, яке 25 лютого з'явилось на порталі проєкту.

Автори розслідування пояснили, що відшукали розповіді про домагання та насильство в театрі у соцмережах. Вони дослідили серію дописів під тегом #немовчи, в яких постраждалі відкрито або анонімно розповідали про дії наставників. Також вивчили публікації в медіа на цю тему. Отримані дані зібрали у статті з назвою "Темна сторона сцени. Сексуальні домагання та насильство в театральних університетах: свідчення постраждалих". У статті — систематизовані свідчення жертв, реакція театрів, університетів, Міністерства освіти, Міністерства культури та юристів.

Секс-скандал в Україні — дані розслідування

У статті вказано, що частина свідчень проти театральних майстрів — від людей, які відкрито називали свої імена, а частина — від анонімів, які зараз навчаються. Виокремили чотири осередки, в яких викладачі акторської майстерності та режисери могли чинити протиправні дії щодо студенток та акторок. Ідеться про три університети і про один театр.

Майстерня Андрія Білоуса, викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (КНУТКіТ), режисера "Молодого театру". Чоловіка звинуватили у сексуальних домаганнях та харасменті: про домагання розповіли студентки та акторки. Щодо нього відкрили кримінальне провадження: є три заяви, розповіли журналістам в поліції. Фігурант відкинув усі обвинувачення, пояснили розслідувачі. Майстерня Юрія Висоцького, заслуженого діяча мистецтв, доцента КНУТКіТ. Спершу проти нього виступили двоє колишніх студентів, Сергій Волосовець та Остап Вакулюк. Потім додались свідчення колишніх та нинішніх учениць. У статті вказано, що його підозрюють у приниженнях, домаганнях, жорстокості. Висоцький відкидає усі звинувачення, ідеться у статті. Майстерня Володимира Галицького, заслуженого діяча мистецтв, викладача КНУТКіТ. Розслідувачі пояснили, що поспілкувались з двома анонімними співрозмовницями, які розповіли про сексуальні домагання. Галицького відсторонили від роботи, проводять службове розслідування, а сам фігурант заявив, що ні про що подібне ніколи не чув і не робив. Театр Юрія Марчака. Марчак — колишній керівник Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської (звільнився після скарг співробітників в грудні 2022 року). Чоловік готував абітурієнток до вступу в театральні університети. У статті навели розповіді дівчат про поцілунки та обійми, які відбувались без згоди, при чому жертви були неповнолітніми. Крім того, одна з них заявила, що була спроба зґвалтування. Марчак не відповів на звернення журналістів щодо коментарів. Майстерня Олександра Балабана, колишнього викладача Київського національного університету культури і мистецтв (до 3 лютого 2025 року). Студентки його обвинувачували у психологічному тиску. Крім того, за словами жертв, їх примушували роздягатись на сцені. Балабана звільнили з університету, а коментарів він не дає, пояснили розслідувачі. Майстерня Лева Сомова, народного артиста, актора Київського академічного театру драми і комедії, викладача в Київському національному університеті технологій та дизайну. На дії Сомова поскаржилось четверо жінок, які говорили не про домагання, а психологічне насильство та жорстокі методи навчання. Сомов відкинув усі підозри, навели журналісти слова викладача.

Яка реакція Міністерств та університетів

Журналісти розповіли, що звернулись за коментарями до Міністерства культури, якому підпорядковуються театри і театральний університет, та до Міністерства освіти. В Мінкульті заявили, що стежать за ситуацією в КНУТКіТ та "засуджують будь-які прояви на насильства та дискримінації". У статті наголошується, що відомство не озвучило, чи вживаються якісь дії у даному напрямку. Тим часом в Міносвіти пояснили, що в Україні є автономія університетів, тому чиновники не можуть нічого вдіяти.

Університети по-різному відреагували на звернення NGL, ідеться у статті. В КНУТКіТ повідомили про 14 заяв про харасмент і про те, що 13 з них вже в поліції. Інші два навчальні заклади коментарів не надали, хоч і проводять службові розслідування.

Що говорять юристи про секс-скандал

На порталі NGL навели відповіді юристів та активістів, які надають допомогу жінкам, постраждалим від сексуального насильства та домагань. Вони пояснили, що є статті, за якими кривдників можуть покарати:

стаття 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) про "Сексуальні домагання", максимальне покарання — штраф до 4760 грн;

стаття 153 Кримінального кодексу про "Сексуальне насильство", мінімальне покарання — тюрма на термін до п'яти років, максимальне — до 15 років або ж довічне.

Зазначимо, Фокус писав про секс-скандали в театральних університетах, які відбулись на початку 2025 року. Зокрема, розповідалось про підозри щодо Андрія Білоруса, коли спершу з'явилось анонімне відео, а потім — розповідь колишньої студентки. Крім того, була історія про Юрія Висоцького, який вимагав в студенток скинути вагу та принижував, та Лева Сомова, який плював в обличчя акторці.

Нагадуємо, на початку лютого в КМДА вивчали ситуацію з Білоусом та з'ясовувати, чи можуть його звільнити з "Молодого театру".