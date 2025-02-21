Первоклассная киберпанк-фантастика: Netflix добавил в базу сериал с высочайшим рейтингом

Восьмисерийный анимационный сериал погрузит зрителя в непредсказуемый цифровой мир, где все не так просто и безопасно, как кажется на первый взгляд.

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Стриминговая платформа Netflix решила порадовать своих подписчиков накануне выходных, и 21 февраля добавила в свою базу продолжение анимационного сериала "Пантеон", первый сезон которого вышел на AMC еще в 2022 году и получил на Rotten Tomatoes 100% свежести. Второй сезон уже завоевал 95% одобрения критиков.

Главная героиня второго сезона – Мэди, которая уже долгое время получает удивительные сообщения на телефон. Она уверена, что ее пытаются обмануть, но пока не понимает, как именно. Мэди сталкивается с письмами неизвестного человека, утверждающего, что является его умершим отцом Дэвидом. Она не верит в чудесное воскрешение и начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кому же действительно выгодно вводить ее в заблуждение. Каждый новый шаг открывает перед ней все новые детали этого безумного дела. В результате перед ней раскрывается страшный заговор, связанный с высокосингулярной материей.

Фэнтезийное шоу основано на рассказах, написанных Кеном Лю, и озвучено Кэти Чанг, Полом Дано и Аароном Экхартом.

"Невероятно. Не могу дождаться, чтобы увидеть больше!", "Просто невероятно. Музыка, актерская игра, сюжет, темп. Они попали в точку", ""Пантеон" – шедевр в своем жанре. Он сочетает в себе динамичное аниме-боевик с интеллектуальным научно-фантастическим сериалом в плавном путешествии со множеством поворотов сюжета", "Озвучка, анимация, звуковой дизайн и сценарий – все это одни из лучших, что я видел в любом анимационном сериале. Я надеюсь увидеть больше от этого коллектива", "Это шоу должно быть более популярным. Удивительно и все прекрасное между ними… определенно заслуживает гораздо лучшей рекламы и любви", "Первоклассная киберпанк-фантастика", ""Пантеон" – это такой криминально недооцененный шедевр, и я надеюсь, что люди когда-нибудь смогут увидеть это шоу", – пишут в комментариях восторженные зрители.

Ранее Фокус писал, чем фанатов Netflix покорил документальный фильм о серийном грабителе банков Скотте Скарлоке по кличке "Голливуд", а также почему стоит посмотреть детективный сериал "Убийства в Оре".