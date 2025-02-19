Сериал года: почему новый детектив от Netflix смотрится на одном дыхании

Зрители отмечают не только интересный сюжет, но и эстетическую составляющую сериала, изобилюющую нордическими пейзажами и атмосферой севера.

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Стриминговый сервис Netflix порадовал подписчиков новым криминальным многосерийным фильмом "Убийства в Оре", который уже две недели не перестает восхищать пользователей. Шведский сериал, состоящий из пяти эпизодов, захватывает внимание с первых минут, а фанаты уже называют его "сериалом года".

События разворачиваются в отдаленном городке Оре, где находится горнолыжный курорт. Действие повествует о полицейском Ханне Аландер, которую отстранили от работы в Стокгольме и проводят относительно нее внутреннее расследование, а возлюбленный бросил ее.

Ханна решила уединиться, однако трагическое событие заставляет ее вернуться к работе.

"Когда в ледяную ночь накануне праздника пропадает девушка Люсия, Ханна не может не начать расследование дела. С тяжелой семейной ситуацией и нехваткой персонала в полицейском участке местный полицейский Даниэль Линдског неохотно принимает помощь Ханны. Но главный вопрос в том, могут ли они доверять друг другу", – гласит синопсис. Главная героиня должна сосредоточиться на расследовании, которое требует максимальной концентрации и умения быстро расследовать обстоятельства.

На фоне снежных склонов и горных вершин разворачивается не только расследование, но и борьба с собственными переживаниями и вопросами о личной жизни. Таким образом, детектив снова оказывается в центре событий, где ей предстоит разгадать не только загадку исчезновения, но и разобраться в себе.

Сериал, в котором снимаются Карла Сен, Кардо Раззази, Фрида Аргенто и Чарли Густафссон, основан на детективных романах шведской писательницы Вивеки Стен "Скрытые в снегу" и "Скрытые в тенях". Сценарий к нему написали Карин Гидфорс и Джимми Линдгрен, а сняли его Йоаким Элиассон и Ален Дарборг.

Зрители, как уже говорилось, в восторге от увиденного.

"Я посмотрела сериал запоем всего за одну ночь, и я уже хочу второй сезон", "Мой муж большой поклонник скандинавских криминальных сериалов. Ради него я посмотрела сериал вместе с ним и была очень впечатлена. Отличные актеры", "Великолепный сериал! Может быть 2 сезона", "Надеюсь, он будет и на Netflix Germany! Мне нужно это посмотреть", "Я посмотрел его запоем за один день. Актеры, сюжет, красивые пейзажи, чистое совершенство", "Влюбилась в персонажа Ханны и с нетерпением жду второй сезон", – пишут в комментариях.

На сайте-агрегаторе отзывов на фильмы и сериалы Rotten Tomatoes "Убийства в Оре" набрали 83% свежести от пользователей и в целом положительную оценку критиков.

Ранее Фокус писал, почему зрители в восторге от криминальной истории Netflix о гениальном грабителе "Голливуде".