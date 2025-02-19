Серіал року: чому новий детектив від Netflix переглядається на одному диханні

Глядачі зауважують не тільки цікавий сюжет, а й естетичну складову серіалу, що рясніє нордичними пейзажами й атмосферою півночі.

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Стримінговий сервіс Netflix потішив передплатників новим кримінальним багатосерійним фільмом "Вбивства в Оре", який уже два тижні не перестає дивувати користувачів. Шведський серіал, що складається з п'яти епізодів, захоплює увагу з перших хвилин, а фанати вже називають його "серіалом року".

Події розгортаються у віддаленому містечку Оре, де розташований гірськолижний курорт. Дія оповідає про поліцейську Ханну Аландер, яку відсторонили від роботи в Стокгольмі та проводять щодо неї внутрішнє розслідування, а коханий покинув її.

Ханна вирішила усамітнитися, проте трагічна подія змушує її повернутися до роботи.

"Коли в крижану ніч напередодні свята пропадає дівчина Люсія, Ханна не може не почати розслідування справи. З важкою сімейною ситуацією і нестачею персоналу в поліцейській дільниці місцевий поліцейський Даніель Ліндског неохоче приймає допомогу Ханни. Але головне питання в тому, чи можуть вони довіряти одне одному", — говориться в синопсисі. Головна героїня повинна зосередитися на розслідуванні, яке вимагає максимальної концентрації та вміння швидко розслідувати обставини.

На тлі снігових схилів і гірських вершин розгортається не тільки розслідування, а й боротьба з власними переживаннями і питаннями про особисте життя. Таким чином, детективка знову опиняється в центрі подій, де їй належить розгадати не тільки загадку зникнення, а й розібратися в собі.

Серіал, у якому знімаються Карла Сен, Кардо Раззазі, Фріда Аргенто і Чарлі Густафссон, заснований на детективних романах шведської письменниці Вівеки Стен "Сховані в снігу" і "Сховані в тінях". Сценарій до нього написали Карін Гідфорс і Джиммі Ліндгрен, а зняли його Йоакім Еліассон і Ален Дарборг.

Глядачі, як уже зазначалося, у захваті від побаченого.

"Я подивилася серіал запоєм всього за одну ніч, і я вже хочу другий сезон", "Мій чоловік великий шанувальник скандинавських кримінальних серіалів. Заради нього я подивилася серіал разом із ним і була дуже вражена. Відмінні актори", "Чудовий серіал! Може бути 2 сезони", "Сподіваюся, він буде і на Netflix Germany! Мені потрібно це подивитися", "Я подивився його запоєм за один день. Актори, сюжет, красиві пейзажі, чиста досконалість", "Закохалася в персонажа Ханни і з нетерпінням чекаю на другий сезон", — пишуть у коментарях.

На сайті-агрегаторі відгуків на фільми та серіали Rotten Tomatoes "Вбивства в Оре" набрали 83% свіжості від користувачів і загалом позитивну оцінку критиків.

Раніше Фокус писав, чому глядачі в захваті від кримінальної історії Netflix про геніального грабіжника "Голлівуду".