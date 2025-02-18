Рейтинг 100%: глядачі в захваті від кримінальної історії Netflix про геніального грабіжника

Фільм, заснований на реальних подіях і за участю тих, хто є складовою історії про Скотта Скарлока, безумовно заслуговує на увагу та час.

Related video

Головний критерій успіху фільму — його популярність серед глядачів. Це можуть бути як касові збори, що характерно для прокатних картин, так і рейтинг на сайтах-агрегаторах відгуків, таких, наприклад, як Rotten Tomatoes. Сьогодні Фокус вашій увазі пропонує придивитися до фільму "Як пограбувати банк", який набрав на згаданому ресурсі 100% свіжості. А це, без перебільшення, є найкращим критерієм того, чи варта ця картина вашого часу.

"Як пограбувати банк" – документальний фільм 2024 року від стрімінгового сервісу Netflix, який розповідає про найвідомішого грабіжника банків Скотта Скарлока, також відомого як "Голлівудський бандит" або "Голлівуд". Він пограбував 19 підтверджених банків у Сіетлі в період з 1992 до 1996 року, вкравши близько $2,3 млн (сьогодні це приблизно $4 млн) і вважається найуспішнішим грабіжником банків в історії США. У нього є все: зовнішність, чарівність, великий притулок у будиночку на дереві і надприродна здатність зникати за допомогою гриму і маскування голлівудського рівня. Але в міру того, як правоохоронні органи наближаються, його колись безтурботне життя перетворюється на задушливу пастку, змушуючи його і його команду ризикнути всім в одному фінальному пограбуванні.

Стрічка не тільки показує сходження Скарлока до кримінальних вершин і його трагічний фінал, а й містить інтерв'ю з самими грабіжниками банків, співробітниками правоохоронних органів і персонажами з Тихоокеанського північного заходу.

Режисерами картини стали Стівен Роберт Морс і Сет Поргес.

Критики дуже прихильно зустріли історію про "Голлівуд".

"У цьому фільмі використовуються настільки привабливі прийоми, що вони стають джерелом зараження, перетворюючи геніального хлопця на антигероя [на кшталт Робін Гуда], людину, яка досить велика, щоб заповнити своє роздуте его", – пише у своїй колонці для Style Weekly Чак Боуен.

Кінокритик Джеймс Крут в огляді для Stuff.co.nz зазначає:

"Це яскрава, захоплива історія, втілена в життя за допомогою приємного для публіки коктейлю з архівних новин і домашніх кінокадрів, сучасних інтерв'ю з ключовими акторами, розумного використання "відтворення" та ілюстрованих і анімованих "розкадровок"".

З ним згоден і Едді Гаррісон:

"За допомогою реконструкції, кадрів пограбувань, інтерв'ю та анімованих розкадровок режисери Сет Поргес і Стівен Роберт Морс розповідають захопливу історію в барвистому, але відповідальному доповненні до зростаючої колекції документальних фільмів Netflix про реальні злочини".

Раніше Фокус писав, чим підкорила глядачів четверта частина саги про Бріджит Джонс.