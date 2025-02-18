Рейтинг 100%: зрители в восторге от криминальной истории Netflix о гениальном грабителе

Фильм, основанный на реальных событиях и с участием тех, кто является составляющей истории о Скотте Скарлоке, безусловно заслуживает внимания и времени.

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Главный критерий успеха фильма – его популярность среди зрителей. Это могут быть как кассовые сборы, что характерно для прокатных картин, так и рейтинг на сайтах-агрегаторах отзывов, таких, например, как Rotten Tomatoes. Сегодня Фокус вашему вниманию предлагает присмотреться к фильму "Как ограбить банк", который набрал на упомянутом ресурсе 100% свежести. А это, бз преувеличения, является лучшим критерием того, стоит ли эта картина вашего времени.

"Как ограбить банк" – документальный фильм 2024 года от стримингового сервиса Netflix, который рассказывает о самом известном грабителе банков Скотте Скарлоке, также известном как "Голливудский бандит" или "Голливуд". Он ограбил 19 подтвержденных банков в Сиэтле в период с 1992 по 1996 год, украв около $2,3 млн (сегодня єто примерно $4 млн) и считается самым успешным грабителем банков в истории США. У него есть все: внешность, обаяние, обширное убежище в домике на дереве и сверхъестественная способность исчезать с помощью гримма и маскировки голливудского уровня. Но по мере того, как правоохранительные органы приближаются, его некогда беззаботная жизнь превращается в удушающую ловушку, заставляя его и его команду рискнуть всем в одном финальном ограблении.

Лента не только показывает восхождение Скарлока к криминальным вершинам и его трагический финал, но и включает в себя интервью с самими грабителями банков, сотрудниками правоохранительных органов и персонажами с Тихоокеанского северо-запада.

Режиссерами картины стали Стивен Роберт Морс и Сет Поргес.

Критики очень благосклонно встретили историю о "Голливуде".

"В этом фильме используются настолько привлекательные приемы, что они становятся источником заражения, превращая гениального парня в антигероя [вроде Робин Гуда], человека, который достаточно велик, чтобы заполнить свое раздутое эго", – пишет в своей колонке для Style Weekly Чак Боуэн.

Кинокритик Джеймс Крут в обзоре для Stuff.co.nz отмечает:

"Это яркая, захватывающая история, воплощенная в жизнь с помощью приятного для публики коктейля из архивных новостей и домашних кинокадров, современных интервью с ключевыми актерами, разумного использования "воссоздания" и иллюстрированных и анимированных "раскадровок"".

С ним согласен и Эдди Харрисон:

"С помощью реконструкции, кадров ограблений, интервью и анимированных раскадровок режиссеры Сет Поргес и Стивен Роберт Морс рассказывают захватывающую историю в красочном, но ответственном дополнении к растущей коллекции документальных фильмов Netflix о реальных преступлениях".

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