"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки": почему критики в восторге от ромкома

Четвертая часть романтической комедии о жизни Бриджит Джонс была положительно встречена не только зрителями, но и критиками.

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В мировой прокат вышла четвертая часть фильма о приключениях неунывающей Бриджит Джонс через 15 лет после событий третьей части. Комедийную мелодраму: "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" снял Майкл Моррис.

Теперь Бриджит – не беззаботная героиня в поисках любви, а 53-летняя мать сына, которая переживает смерть любимого супруга Марка Дарси. Его жизнь трагически оборвалась в ходе гуманитарной миссии в Судане. Она пытается найти в себе силы продолжать свой земной путь дальше и ради этого возвращается в безумный рабочий ритм.

В какой-то момент Джонс осваивает мир онлайн-знакомств. Так в ее жизни появляется молодой и обаятельный мужчина Рокстер Макдафф, который привносит свежий ветер в ее будни. Теперь Бриджит приходится балансировать между работой, воспитанием сына и неожиданно вспыхнувшим романом. Ее мальчик скучает по отцу, а в школе Бриджит сталкивается с вечно идеальными мамочками, которые не упускают случая осудить ее образ жизни.

Героиня пытается наладить личную жизь и снова найти свое счастье.

Публика очень благосклонно встретила четвертую часть франшизы. На Rotten Tomatoes он набрал 86% свежести, что является довольно высоким показателем для нового фильма. Критики оценили картину в большинстве своем положительно.

"Роман с разницей в возрасте — это наименее нелепая ситуация, в которой когда-либо оказывалась Бриджит Джонс, а Рене Зеллвегер и Лео Вудалл создают естественные, милые искры", – пишет Джен Ямато в колонке для Washington Post, считая, что это лучший из сиквелов на данный момент.

По ее словам, четвертая часть – это трогательный финал для персонажа, созданный с такой заботой: от костюмов Молли Эммы Роу до продуманного дизайна постановки Кейва Куинна до фирменных игольных бросков, монологов и бриджитизмов.

"Жаль, что "Без ума от мальчишки" не выйдет в кинотеатрах США. Мы провели четверть века, наблюдая, как неудержимая героиня Филдинг прокладывает себе путь по жизни и любви. Завершая свою лучшую эпоху, она заслуживает большого экрана", – пишет обозреватель.

Элизабет Винсентелли из New York Times считает, что почти четверть века спустя фильмы о Бриджит Джонс объединяются в выразительное изображение персонажа, который в реальном времени смиряется как со своими недостатками, так и со своими достоинствами. Автор в восторге от того, как сиквелл вытянул предыдущую часть франшизы.

"Это действительно сюрприз, учитывая убывающую отдачу первых двух сиквелов. Предыдущая часть франшизы, "Ребенок Бриджит Джонс", могла закончиться тем, что наша героиня (Рене Зеллвегер) стала сияющей новой невестой ее второй половинки, Марка Дарси (Колин Ферт), но сама франшиза находилась в отчаянном положении. Вымученный и несмешной, этот фильм 2016 года звучал скорее как кинематографический предсмертный хрип, чем как звон радостных свадебных колоколов", – отмечает она.

Завершая свой обзор, Винсентелли отмечает, что с нетерпением ждет, когда увидит Бриджит в роли сумасбродной бабушки.

По мнению Элисон Уиллмор из New York Magazine, что действительно хорошо в фильме, так это воссоединение Бриджит с ее верными друзьями, ее гинекологом (Эмма Томпсон) и, конечно же, с Дэниелом Кливером.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть четвертый фильм о Бриджит Джонс.