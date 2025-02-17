"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": чому критики в захваті від ромкома

Четверта частина романтичної комедії про життя Бріджит Джонс була позитивно зустрінута не тільки глядачами, а й критиками.

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У світовий прокат вийшла четверта частина фільму про пригоди безжурної Бріджит Джонс через 15 років після подій третьої частини. Комедійну мелодраму: "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" зняв Майкл Морріс.

Тепер Бріджит — не безтурботна героїня в пошуках кохання, а 53-річна мати сина, яка переживає смерть коханого чоловіка Марка Дарсі. Його життя трагічно обірвалося під час гуманітарної місії в Судані. Вона намагається знайти в собі сили продовжувати свій земний шлях далі і заради цього повертається в шалений робочий ритм.

У якийсь момент Джонс освоює світ онлайн-знайомств. Так у її житті з'являється молодий і чарівний чоловік Рокстер Макдафф, який привносить свіжий вітер у її будні. Тепер Бріджит доводиться балансувати між роботою, вихованням сина і романом, що несподівано спалахнув. Її хлопчик сумує за батьком, а в школі Бріджит стикається з вічно ідеальними матусями, які не втрачають нагоди засудити її спосіб життя.

Героїня намагається налагодити особисте життя і знову знайти своє щастя.

Публіка дуже прихильно зустріла четверту частину франшизи. На Rotten Tomatoes він набрав 86% свіжості, що є досить високим показником для нового фільму. Критики оцінили картину здебільшого позитивно.

"Роман із різницею у віці — це найменш безглузда ситуація, в якій коли-небудь опинялася Бріджит Джонс, а Рене Зеллвегер і Лео Вудалл створюють природні, милі іскри", — пише Джен Ямато в колонці для Washington Post, вважаючи, що це найкращий із сиквелів на цей момент.

За її словами, четверта частина — це зворушливий фінал для персонажа, створений з такою турботою: від костюмів Моллі Емми Роу до продуманого дизайну постановки Кейва Квінна, від фірмових голчастих кидків, монологів і бріджитізмів.

"Шкода, що "Без розуму від хлопчиська" не вийде в кінотеатрах США. Ми провели чверть століття, спостерігаючи, як нестримна героїня Філдінг торує собі шлях життям і коханням. Завершуючи свою найкращу епоху, вона заслуговує на великий екран", — пише оглядачка.

Елізабет Вінсентеллі з New York Times вважає, що майже чверть століття потому фільми про Бріджит Джонс об'єднуються у виразне зображення персонажа, який у реальному часі мириться як зі своїми недоліками, так і зі своїми перевагами. Автор у захваті від того, як сиквел витягнув попередню частину франшизи.

"Це справді сюрприз, з огляду на зменшення віддачі перших двох сиквелів. Попередня частина франшизи, "Дитина Бріджит Джонс", могла закінчитися тим, що наша героїня (Рене Зеллвегер) стала сяючою новою нареченою її другої половинки, Марка Дарсі (Колін Ферт), але сама франшиза перебувала у відчайдушному становищі. Вимучений і несмішний, цей фільм 2016 року звучав радше як кінематографічний передсмертний хрип, ніж як дзвін радісних весільних дзвонів", — зазначає вона.

Завершуючи свій огляд, Вінсентеллі зазначає, що з нетерпінням чекає, коли побачить Бріджит у ролі навіженої бабусі.

На думку Елісон Віллмор з New York Magazine, що дійсно добре у фільмі, то це возз'єднання Бріджит з її вірними друзями, її гінекологом (Емма Томпсон) і, звісно ж, з Деніелом Клівером.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися четвертий фільм про Бріджит Джонс.