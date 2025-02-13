І знову "Бріджит Джонс": якою вийшла четверта частина комедії з Рене Зеллвегер

Довгоочікуване повернення однієї з найкращих британських романтичних комедій якраз під свято Дня святого Валентина 2025. Розповідаємо, що вийшло з нової частини найбільш вільної інтерпретації роману Джейн Остін.

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В українських кінотеатрах стартує показ найромантичнішого і, безумовно, найулюбленішого ромкома "для дівчаток" – "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" або "Бріджит Джонс 4".

Трейлер до фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" 2025 року

До речі, мало хто знає, що "Щоденник Бріджит Джонс" — це вільна інтерпретація "Гордості й упередження" Джейн Остін, створений Хелен Філдінг у середині 90-х років. Сюжет вийшов настільки самобутнім, що від оригіналу в ньому залишилося тільки кілька "пасхалок" у вигляді містера Дарсі і ще парочки моментів.

Якщо коротко про прем'єру: фойє кінотеатру не було таким рожевим з дня прем'єри фільму "Барбі". Детальніше – зараз розповімо. Фокус, звісно ж, подивився картину одним із перших.

Про що фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" 2025

Отже! Бріджит Джонс уже за 50, Марк Дарсі (Колін Ферт) загинув під час благодійної місії в Судані чотири роки тому, залишивши своїй милій і злегка незграбній дружині двох чарівних малюків і нескінченну тугу за спільним щасливим життям. Бріджит весь час бачить свого чоловіка в будинку, розмовляє з ним і радиться: вона не може відпустити Марка Дарсі й зовсім перестала вилазити з піжами. Навіть на вулицю вона виходить тільки в ній.

Бріджит більше не ходить у бари зі своїми друзями. Тепер вони приїжджають до неї додому колишньою компанією, коли бажають побачитися і підтримати її в її невгамовній тузі.

Здавалося б, початок настільки сумний, що вже ніщо не здатне виправити становище, але творці фільму повернули Бріджит не тільки на роботу (вона — знову продюсерка на телебаченні), а й познайомили її з хлопцем-студентом, з яким вона має пережити багато хвилюючих моментів. Але, звичайно, Бріджит Джонс вийде заміж зовсім за іншу людину, багато в чому схожу на містера Дарсі.

В оточенні Бріджит так само маячить Деніел Клівер (Г'ю Грант). І так, тепер Гранту не позбутися образу старого маніяка з "Єретика".

Деніел став хорошим другом Бріджит і навіть іноді сидить з її дітьми як няня і вчить її сина змішувати коктейль "хтива повія". Він уже немолодий, у нього проблеми з серцем, але він все ще рефлексує замашками завзятого бабія. Його рідний син живе в Італії з мамою, і востаннє він бачив його у дворічному віці.

А ще ми знову зустрічаємося з героїнею Емми Томпсон – лікарем-гінекологом (до слова, це явне відсилання до оригінальної "Гордості й упередження", де грала Томпсон).

Зустріч старих друзів

Звичайно ж, очікувати від повторення того ж захоплення, що ми відчули від оригіналу, за визначенням не варто. Усе та сама формула "одна жінка і двоє чоловіків", кілька друзів, які заміняють головній героїні сім'ю, легка незграбність Бріджит, що додає легкості й чарівності всьому оповіданню.

Так, іноді ловиш себе на думці, що жарти злегка повторюються і кривляння 50-річної Бріджит іноді виглядають дивно, адже те, що добре в 30, – не завжди доречно в 50. Але, відверто кажучи, це все дрібниці.

Найімовірніше, фільм створений для того, щоб зібрати глядачів на зустріч зі "старими друзями". В атмосферу і вайб, яких більше немає в сучасному світі, адже оригінал "Щоденника Бріджит Джонс" був створений майже 30 років тому – за часів, коли люди купували книжки, палили в громадських місцях звичайні цигарки, відкрито жартували про все на світі, а бабій був не вимираючим видом чоловіків, а кимось на кшталт зразка мускулінності для інших "самців".

Відтоді занадто багато води спливло, і тепер безтурботні в сенсі атмосфери веселощів на Заході 1990-ті викликають справжню ностальгію і бажання доторкнутися до епохи відсутності обмежень.

Так ось, "Бріджит Джонс 4" нагадує глядачам про атмосферу того часу, переносить у спокійніший для психіки період історії і дає мозку перепочити від занадто насичених подій у світовій політиці.

Це гарний привід зібратися з подругами на фільм і, звісно ж, одягнути рожевий, який зазвичай висить у шафі без діла.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Компаньйон".