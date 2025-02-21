Першокласна кіберпанк-фантастика: Netflix додав у базу серіал із найвищим рейтингом

Восьмисерійний анімаційний серіал занурить глядача в непередбачуваний цифровий світ, де все не так просто і безпечно, як здається на перший погляд.

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Стримінгова платформа Netflix вирішила потішити своїх передплатників напередодні вихідних, і 21 лютого додала до своєї бази продовження анімаційного серіалу "Пантеон", перший сезон якого вийшов на AMC ще 2022 року і отримав на Rotten Tomatoes 100% свіжості. Другий сезон уже завоював 95% схвалення критиків.

Головна героїня другого сезону – Меді, яка вже довгий час отримує дивовижні повідомлення на телефон. Вона впевнена, що її намагаються обдурити, але поки не розуміє, як саме. Меді стикається з листами невідомої людини, яка стверджує, що є її померлим батьком Девідом. Вона не вірить у чудесне воскресіння і починає власне розслідування, щоб з'ясувати, кому ж справді вигідно вводити її в оману. Кожен новий крок відкриває перед нею все нові деталі цієї божевільної справи. У результаті перед нею розкривається страшна змова, пов'язана з високосингулярною матерією.

Фентезійне шоу ґрунтується на оповіданнях, написаних Кеном Лю, і озвучене Кеті Чанг, Полом Дано і Аароном Екхартом.

"Неймовірно. Не можу дочекатися, щоб побачити більше!", "Просто неймовірно. Музика, акторська гра, сюжет, темп. Вони влучили в точку", ""Пантеон" – шедевр у своєму жанрі. Він поєднує в собі динамічний аніме-бойовик з інтелектуальним науково-фантастичним серіалом у плавній подорожі з безліччю поворотів сюжету", "Озвучка, анімація, звуковий дизайн і сценарій – усе це одні з найкращих, що я бачив у будь-якому анімаційному серіалі. Я сподіваюся побачити більше від цього колективу", "Це шоу має бути більш популярним. Дивовижно і все прекрасне між ними... безумовно заслуговує набагато кращої реклами і любові", "Першокласна кіберпанк-фантастика", ""Пантеон" – це такий кримінально недооцінений шедевр, і я сподіваюся, що люди коли-небудь зможуть побачити це шоу", – пишуть у коментарях захоплені глядачі.

Раніше Фокус писав, чим фанатів Netflix підкорив документальний фільм про серійного грабіжника банків Скотта Скарлока на прізвисько "Голлівуд", а також чому варто подивитися детективний серіал "Вбивства в Оре".