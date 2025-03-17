Благають про допомогу: дослідники на базі в Антарктиці потрапили у "фільм жахів" через колегу

Один із членів команди погрожував вбити колегу і нібито вчинив сексуальне насильство проти іншого дослідника. Інші через таку поведінку чоловіка дослідники на базі перестали почуватися у безпеці.

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Група вчених, яка працює на віддаленій антарктичній дослідницькій базі, зіткнулася з "реальним фільмом жахів", через те, що один із співробітників, який почав поводитися неадекватно. Виїхати з бази науковці не можуть, оскільки відрізані від зовнішнього світу через погодні умови. Про це пише видання LBC.

Дослідник з команди, яку відправили досліджувати вивчати клімат континенту на базі Санае IV, надіслав тривожне повідомлення південноафриканській газеті Sunday Times , в якому повідомляється, що один член команди фізично напав на іншого та погрожував вбити.

Дослідників не можуть евакуювати через несприятливі погодні умови

У повідомленні описується атмосфера страху та залякування. Зазначається, що ситуація загострилася до точки, коли вся команда стала почуватися у небезпеці.

"На жаль, [його] поведінка загострилася до рівня, який викликає глибоке занепокоєння. Зокрема, він фізично напав на одного з членів команди, що є серйозним порушенням особистої безпеки та норм на робочому місці", — йдеться в електронному листі.

У повідомленні також зазначено, що член команди, про якого йдеться, також погрожував вбити члена команди, що посилило відчуття небезпеки в групі, а також нібито вчинив сексуальне насильство проти іншого дослідника.

"Його поведінка стає дедалі кричущою, і я відчуваю значні труднощі з відчуттям безпеки в його присутності. Необхідно вжити негайних заходів для забезпечення моєї безпеки та безпеки всіх співробітників", — йдеться в листі.

Оскільки команда опинилася на дослідницькій базі, де середня температура взимку становить мінус 23 °C, а швидкість вітру може досягати 135 миль на годину, допомога недоступна.

Ізоляція команди та суворі умови викликають серйозні занепокоєння щодо їхнього благополуччя та безпеки.

Діон Джордж, міністр навколишнього середовища Південної Африки, висловив намір поговорити з членами команди, щоб оцінити ситуацію і зазначив, що дослідники повинні пройти психометричні оцінки перед відправкою в Антарктиду через психологічні вимоги віддаленого, суворого середовища.

Нагадаємо, що 13 березня повідомлялося, що українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як єдиний "сухопутний" птах Антарктики — сивка біла — відбирає їжу в пінгвінів.

На початку лютого стало відомо, що поблизу станції "Академік Вернадський" сім'я пінгвінів "виховує" одразу троє дитинчат.