Лише одна така родина на острові: полярники показали рідкісне сімейство пінгвінів (фото)

Нетипове сімейство з’явилося неподалік від української антарктичної станції "Академік Вернадський": там "виховується" одразу троє пташенят, їм вже три тижні. Полярники зазначають, що це рідкісне явище.

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Одразу троє дитинчат "виховує" сім’я пінгвінів поблизу станції "Академік Вернадський": таке потомство рідкісне для цих птахів, оскільки субантарктичні пінгвіни, що тут мешкають, відкладають зазвичай не більше двох яєць. А така унікальна родина на острові взагалі одна, як зазначив біолог Світозар Давиденко. Про це розповіли фахівці Національного антарктичного наукового центру на офіційній сторінці у Facebook 2 лютого.

Полярники зазначають, що явище, коли ці пінгвіни відкладають аж три яйця, трапляється дуже рідко, бо на це є кілька причин, зокрема – труднощі у забезпеченні пташенят необхідною їжею.

"Причина проста — батькам складно вигодувати трьох дитинчат", – йдеться у повідомленні.

Facebook | рідкісна родина пінгвінів

Однак родина, на яку натрапили українські полярники, змогла впоратися із такою місією. Дослідники стверджують, що пташенятам вже три тижні і вони вже доволі дорослі, і, судячи з усього, батьки впоралися зі своєю місією: їхні діти виглядають жвавими та цілком здоровими. Однак, на жаль, у природі цих птахів часто відбувається по-іншому: коли з’являється більше двох пінгвінят, вони часто не виживають.

Варто додати, що останнім часом біля станції "Академік Вернадський" все більшає дитинчат пінгвінів. Про останню статистику повідомили дослідники.

"Загалом на острові вже близько 2 тисяч малюків субантарктичних пінгвінів. Дорослих — орієнтовно 4 тисячі", – зазначають науковці.

Вони пильно стежать за цими птахами, адже міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із доказів потепління в Антарктиці. Дослідники постійно підраховують кількість птахів на острові, слідкують за їхньою поведінкою, а особливо – за появою потомства.

Раніше Фокус вже демонстрував, як виглядає пташиний "бебі-бум" біля станції українських полярників. Тоді на острові підростало четверо пташенят, як стало відомо 17 січня.

Також Фокус публікував кадри, як годують пташенят на острові.