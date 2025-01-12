Біля станції "Вернадського" народилася тисяча пінгвінят: цікаві кадри годування (відео)

Кожна пара субантарктичних пінгвінів матиме по двоє пінгвінят, розповіли на станції "Академік Вернадський". В грудні-січні з'явились перші пташенята, які безупинно вимагають у батьків їжу.

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На острові біля антарктичної станції ім. Вернадського порахували перше поповнення пінгвінят 2025 року. Науковці виявили близько 1 тис. пташенят, але сподіваються, що їх буде хоча б у сім разів більше. На відео, знятому дослідниками Антарктиди, можна побачити неочікуваний процес годування пінгвінят. Цікава розповідь про птахів з'явилась на сторінці Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Полярники розповіли, що після нового року поруч з антарктичною станцією, на острові Галіндез, почали вилуплюватись пінгвіни. Станом на 11 січня їх нарахували вже близько тисячі. Припускають, що буде більше, оскільки з частини яєць пташенята ще не вилупились. На відео, опублікованому на сторінці наукового центру, показали процес годування пінгвінят. Бачимо, як дорослий птах стає впритул до пташеняти, який саме почав пищати і просити їсти. Тоді птаха схиляє голову, роззявляє дзьоб, в якому зникає голівка ледь помітного сірого пінгвіняти. Потім голівка з'являється, вже не пищить, а щось ковтає. Науковці пояснили, що пташенят годують, відригуючи неперетравлену їжу зі стравоходу в дзьоб. Також додали, що основна страва пінгвінів та пташенят — криль.

Цікаве про птахів — як живуть пінгвіни в Антарктиді

Біолог 29 Української антарктичної експедиції (УАЕ) Світозар Давиденко розповів про деякі деталі життя зграї пінгвінів на острові Галіндез. Він пояснив, що більшість пар висиджують по два яйця. При цьому пташенята вилуплюються не одночасно. З цієї причини деякі пінгвінята майже такого зросту, як дорослі, а інші — ледь помітні сіренькі грудочки.

"Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки", — сказав Світозар.

У дописі антарктичної станції розповіли, що минулого року на острові вилупилось сім тисяч пташенят, тобто на сьогодні процес на самому початку. Також науковці додали, що біля станції живуть не імператорські, а субантарктичні пінгвіни, яких ще називають "віслюкові". Така дивна назва з'явилась через гучні звуки, які вони видають.

Зазначимо, у листопаді Світозар Давиденко показав пінгвінів, які саме висиджували яйця. Також він пояснив, навіщо науковці шукають гнізда цих птахів і рахують майбутній виводок. Як з'ясувалось, дані збирають, щоб зрозуміти, як впливає на антарктичних птахів зміна клімату та людська діяльність.

Нагадуємо, видання Live Science розповіло про пташку, яку називають "м'ясником пернатого світу" через особливу жорстокість до здобичі.