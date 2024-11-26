Полярники станції "Вернадський" розповіли, коли очікувати на поповнення пінгвінів (фото)

Субантарктичні пінгвіни побудували з каміння майже 900 гнізд, у яких вже є яйця. Бебі-бум на острові Галіндез очікується з середини грудня.

На острові Галіндез, де розташована українська антарктична наукова станція "Академік Вернадський", біологи нарахували майже 4 тисячі пінгвінів. Більшість з них є субантарктичними пінгвінами, які щороку дедалі більше захоплюють околиці станції, зазначають науковці.

Приблизно у 900 гніздах, зроблених з камінців, уже є яйця, переважно – по два. Батьки висиджують їх по черзі: поки один з них йде годуватися, інший залишається на гнізді й потім вони міняються.

Оскільки перші яйця пінгвінів почали з'являтися на початку листопада, то, вважаючи, що період визрівання становить десь 34-36 днів, пташенята вилуплюватимуться до середини грудня, зазначили науковці "Вернадського" й пообіцяли неодмінно показати пінгвімалечу.

Перше яйце відшукав біолог 29 антарктичної експедиції Світозар Давиденко ще на початку листопада. Науковець виявив кладку, оскільки уважно стежив за пінгвінами і помітив, що вони почали поводитись інакше. Зазвичай, побачивши людину, вони відходять від гнізд, але один птах залишився.

Нагадаємо, субантарктичні пінгвіни регулярно крадуть камінці, які необхідні для будівництва гнізда. Через дефіцит матеріалу птахи навіть вступають у бійки.

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