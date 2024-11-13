Чому пінгвіни крадуть камінці: українські полярники пояснили поведінку птахів (відео)

Субарктичні пінгвіни почали активно "викрадати" камінці у своїх родичів. Полярники кажуть, що це — типова поведінка птахів, коли вони шукають матеріали для будівництва гнізд для свого потомства.

Субантарктичні пінгвіни на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", регулярно крадуть камінці, тому що вони необхідні для будування гнізда. Через дефіцит матеріалу птахи навіть вступають у бійки. Відео, на якому було помічено "крадія", оприлюднив Національний антарктичний науковий центр України в Facebook.

Науковці підкреслюють, що крадіжка камінців — "звична справа" у субантарктичних пінгвінів, а через цей "будматеріал" між птахами часто трапляються сварки та навіть бійки. Причина полягає в тому, що каміння є основним будівельним матеріалом для гнізд субантарктичних пінгвінів.

"Щороку добувати його дедалі складніше, адже кількість пінгвінів на Галіндезі зростає, а кількість каменів — ні. Тож замість шукати "будматеріал" деінде спритні птахи цуплять його у сусідів. Саме такий момент вдалося зняти на відео учасниці 29-ї УАЕ Анні Соіній", — пояснили науковці.

На кадрах помітно, як один пінгвін успішно перекладав камінці з чужого гнізда до свого, аж поки не прийшов його господар. Однак крадій вирішив не зупинятися, поки не отримав від "власника" на горіхи від непроханого гостя.

Науковці вказують на поведінку інших пінгвінів, які стали свідками "злочину". Вони спокійно спостерігають за тим, що відбувається, адже їхні "будинки" від дій крадія не постраждали.

Нагадаємо, Фокус розповідав, хто такі пінгвіни Аделі та що вони там роблять біля української арктичної станції. "Адельки" відрізняються від інших видів характерним повністю чорним забарвленням голови та біло-блакитними очима. Наразі українські біологи помітили присутність перших двох пар, одна з яких почала будувати гніздо.

Також ми писали про те, як полярники спостерігають за гніздуванням пінгвінів поруч зі станцією. Перша пара пінгвінів на острові Галіндез незабаром висидить пташеня, за яким будуть стежити українські полярники. Вивчаючи птахів, науковці зробили фото пейзажів Антарктиди в умовах повного штилю.