Живуть поруч із українськими полярниками: хто такі пінгвіни Аделі та що вони там роблять (відео)

"Адельки" відрізняються від інших видів характерним повністю чорним забарвленням голови та біло-блакитними очима. Наразі українські біологи помітили присутність перших двох пар, одна з яких почала будувати гніздо.

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Неподалік від антарктичної станції "Академік Вернадський" почав гніздитися рідкісний вид пінгвінів, яких наука знає як пінгвіни Аделі або ж "адельки". Відео з перебуванням цих тварин оприлюднив Національний арктичний науковий центр (НАНЦ).

В центрі зазначають, що цих пінгвінів можна розпізнати за кількома особливостями. Вона значно менші за своїх субарктичних братів, мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі.

"Представники цього виду здебільшого гніздують на інших островах нашого району, а на Галіндез заходять у гості. Але кілька пар можуть гніздувати й тут", — йдеться в повідомленні центра, і додають, що торік гнізда зробили дві пари, однак лише в однієї було маля.

Науковці говорять, що зараз на острові Галіндез вже помітили дві пари "адельок". Однак біологи відзначили, що лише одна з них почала активно будувати гніздо.

"Сподіваємося, цього року зможемо показати вам маленьких аделят з Галіндеза", — пишуть представники НАНЦ.

Нагадаємо, 15 жовтня представники українського арктичного центру показали масове переміщення пінгвінів. Науковці розповіли, що незабаром антарктичні птахи візьмуться будувати гнізда з камінців. На острові Галіндез вже нарахували понад 3500 пернатих.

Раніше Фокус розповідав, що в Австралії росте пінгвіненя Песто, яке стало популярним завдяки своїм рекордним розмірам. З розмірів як авокадо за 9 місяців він виріс до ваги у понад 22 кілограми.