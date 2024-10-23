Живут рядом с украинскими полярниками: кто такие пингвины Адели и что они там делают (видео)

"Адельки" отличаются от других видов характерным полностью черным окрасом головы и бело-голубыми глазами. Сейчас украинские биологи заметили присутствие первых двух пар, одна из которых начала строить гнездо.

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Неподалеку от антарктической станции "Академик Вернадский" начал гнездиться редкий вид пингвинов, которых наука знает как пингвины Адели или "адельки". Видео с пребыванием этих животных обнародовал Национальный арктический научный центр (НАНЦ).

В центре отмечают, что этих пингвинов можно распознать по нескольким особенностям. Они значительно меньше своих субарктических братьев, имеют полностью черную голову и бело-голубые глаза.

"Представители этого вида в основном гнездятся на других островах нашего района, а на Галиндез заходят в гости. Но несколько пар могут гнездиться и здесь", — говорится в сообщении центра, и добавляют, что в прошлом году гнезда сделали две пары, однако только у одной был малыш.

Ученые говорят, что сейчас на острове Галиндез уже заметили две пары "аделек". Однако биологи отметили, что лишь одна из них начала активно строить гнездо.

"Надеемся, в этом году сможем показать вам маленьких аделят из Галиндеза", — пишут представители НАНЦ.

Напомним, 15 октября представители украинского арктического центра показали массовое перемещение пингвинов. Ученые рассказали, что вскоре антарктические птицы возьмутся строить гнезда из камней. На острове Галиндез уже насчитали более 3500 пернатых.

Ранее Фокус рассказывал, что в Австралии растет пингвиненок Песто, который стал популярным благодаря своим рекордным размерам. С размеров как авокадо за 9 месяцев он вырос до веса в более чем 22 килограмма.