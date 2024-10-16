"Большое возвращение": полярники показали массовое перемещение пингвинов (фото)

Украинские ученые рассказали, что вскоре антарктические птицы возьмутся строить гнезда из камней. На острове Галиндез уже насчитали более 3500 пернатых.

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В Антарктике стартовало "большое возвращение пингвинов" на остров Галиндез. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра, который обеспечивает работу украинских полярников на антарктической станции "Академик Вернадский".

Пока в Украине царит осень, в Антарктике набирает обороты весна. Вокруг острова Галиндез уже скресает морской лед. Тысячи субантарктических пингвинов начали возвращаться в поисках лучших мест для гнездования.

Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Биолог Светозар Давыденко в конце прошлой недели насчитал на острове уже более 3500 пингвинов. Однако антарктические жители еще продолжают прибывать.

Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

"Некоторые скалы, хорошо подходящие для построения гнезд, уже выглядывают из-под снега, поэтому пингвины активно делят между собой такие участки", — рассказал Давыденко.

Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Ученые объяснили, что ориентировочно с конца октября до начала ноября (зависит от погоды) у пингвинов начнется период гнездования. Пернатые будут строить гнезда из камней, выискивая для этого участки повыше.

Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

В прошлом году на острове Галиндез зафиксировали рекордное количество пингвинов — 7000. Сколько пернатых насчитают на этот раз, будет понятно после появления яиц и малышей.

Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр Фото пингвинов на острове Галиндез Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

Напомним, 26 сентября украинские полярники сообщили, что выбрали имя для первого тюлененка Ведделла. Среди почти 400 вариантов на любой вкус выбрали имя, которое со зверьком теперь делит дрон СБУ.

25 сентября стало известно, что в Австралии растет пингвиненок Песто, который стал популярным благодаря своим рекордным размерам. С размеров как авокадо за 9 месяцев он вырос до веса в более чем 22 килограмма.