Самый большой пингвиненок в мире стал суперзвездой: почти вдвое больше сверстников (видео)

Огромный птенец пингвина неожиданно стал вирусной сенсацией — его рекордный скачок роста удивил людей по всему миру.

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Ранее Фокус писал о крохотном детеныше карликового бегемота по имени Му Денг, который достигает в высоту всего 80 сантиметров, но уже успел стать любимчиком людей по всему миру. Теперь, похоже, ему придется подвинуться с пьедестала — его место может занять огромный птенец королевского пингвина по имени Песто, пишет New Atlas.

Песто вылупился из яйца размером с авокадо 30 января 2024 года в аквариуме Sea Life Melbourne в Австралии. За эти девять месяцев птенец показал невероятный скачок роста — он уже весит 22,5 килограмма. Отметим, что средний вес второго по величине вида пингвинов (Aptenodytes patagonicus) значительно варьируется: от 9,3 до 18 килограммов.

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Сотрудники аквариума отмечают, что сегодня Песто близок к достижению своего максимального размера и вскоре, вероятно, пройдет свою первую линьку. В этот момент он потеряет свой пушистый коричневый мех, чтобы обнажить оперение молодого взрослого пингвина под ним. Несмотря на то, что после первой линьки, как считают исследователи, размеры Песто немного уменьшатся по мере взросления, он все еще остается достаточно большим.

В дикой природе королевские пингвины обитают в регионах по всему Южному океану и субантарктическому региону. Птенцы, такие как Песто, постепенно обретают независимость и образуют "ясли" с другими детенышами, однако в аквариуме Sea Life Melbourne Песто, увы, был "единственным детенышем" сезона.

Данные свидетельствуют о том, что на 2020 год дикая популяция королевских пингвинов неуклонно росла и теперь считается "вызывающей наименьшие опасения". Однако длительный цикл размножения делает королевских пингвинов особенно уязвимыми к нарушениям. Более того, в феврале 2024 года птичий грипп добрался до колонии пингвинов в Южной Георгии.

К счастью для Песто, едва ли ему когда-либо придется столкнуться с птичьим гриппом — всю свою жизнь он проведет в вольере, где действуют строгие процедуры биологической безопасности. По словам сотрудников аквариума, все это должно защитить местную популяцию от воздействия вируса. Ученые отмечают, что это является одной из причин, почему пингвины в неволе живут намного дольше, чем в дикой природе.

В последние несколько недель видео пингвиненка Песто буквально облетели весь мир — они распространились во всех социальных сетях, а теперь и мировым новостным каналам. Королевские пингвины передвигаются шагом, в отличие от многих других видов, которые прыгают, что делает неловкую походку этого большого детеныша еще смешнее.

Сотрудники аквариума отмечают, что 22 сентября Песто фактически весил вдвое больше своих приемных родителей Танго и Хадсона вместе взятых. Впрочем, его ненасытный аппетит и диета из примерно 25 рыб в день, вероятно, позволят ему вскоре превзойти взрослых особей. Кроме того, сотрудники аквариума отмечают, что Песто уже превзошел бывшего "чемпиона аквариума в тяжелом весе", своего биологического отца Блейка, вес которого составлял около 18 кг.

Исследователи ожидают, что Песто уменьшится в размерах, как только пройдет свою первую в жизни линьку. Ожидается, что далее он, вероятно, будет весить столько же, сколько Блейк и некоторые другие более крупные взрослые пингвины.

Ранее Фокус писал о том, что самый большой из когда-либо существовавших пингвинов был "птицей-монстром".