Самый очаровательный крохотный бегемот в мире: всего 80 сантиметров в высоту (видео)

Детеныш карликового бегемота по имени Му Денг покорил сердца людей по всему земному шару и стал надеждой на выживание целого вида.

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В дикой природе осталось всего около 2 000 карликовых бегемотов — их популяции разбросаны по всей Западной Африке. Ученые считают, что большинство из них обитают в Либерии, однако есть один карликовый бегемот, которого знают во всем мире — речь идет о Му Денге, пишет Futurism.

Крохотный детеныш карликового бегемота родился в открытом зоопарке Кхао Кхео к востоку от Бангкока (Таиланд). Благодаря своей милой внешности и свирепым зубам ролики с детенышем бегемота разлетелись по соцсетям, что принесло знаменитость. Смотрители парка назвали самку карликового бегемота Му Денг, что в переводе с тайского означает "прыгучая свинья". Отметим, что это отсылка к популярному местному блюду из свинины, а само имя для детеныша выбирали десятки тысяч пользователей Facebook.

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Сегодня видеоролики с Му Денг набирают миллионы просмотров в социальной сети X, Facebook и TikTok. По словам директора зоопарка Наронгвита Чодчоя, природная миловидность Му Денг привлекает внимание к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Кроме того, статистика свидетельствует о том, что количество посетителей зоопарка выросло минимум на 30%.

По данным Pygmy Hippo Foundation, в дикой природе осталось всего 2 000 карликовых бегемотов, разбросанных по всей Западной Африке. В отличие от гораздо более массивных родственников, речных бегемотов, карликовые бегемоты вырастают всего до 80 сантиметров в высоту. Они также известны как застенчивые ночные травоядные. По данным зоопарка Сан-Диего, многое об этих животных остается неизвестным, включая, казалось бы, базовую информацию, например, сезоны размножения или их точный рацион.

К сожалению, этот вид официально внесен в список находящихся под угрозой исчезновения. Основная причина заключается в том, что их естественная среда обитания вырубается и сжигается людьми. Реки, которые животные часто посещают, загрязняются деятельностью человека, а в некоторых регионах они также становятся жертвами охотников.

Но, есть и хорошие новости. По данным зоопарка Сан-Диего, представители этого вида хорошо размножаются в неволе, а стремительная известность Му Денг привлекла внимание общественности и увеличила усилия по сохранению вида.

Ранее Фокус писал о том, что самый грустный ламантин в мире заперт в крохотной "клетке".