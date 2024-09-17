Найчарівніший крихітний бегемот у світі: лише 80 сантиметрів у висоту (відео)

Дитинча карликового бегемота на ім'я Му Денг підкорило серця людей по всій земній кулі та стало надією на виживання цілого виду.

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У дикій природі залишилося всього близько 2 000 карликових бегемотів — їхні популяції розкидані по всій Західній Африці. Учені вважають, що більшість із них мешкають у Ліберії, проте є один карликовий бегемот, якого знають у всьому світі — йдеться про Му Денге, пише Futurism.

Крихітне дитинча карликового бегемота народилося у відкритому зоопарку Кхао Кхео на схід від Бангкока (Таїланд). Завдяки своїй милій зовнішності та лютим зубам ролики з дитинчам бегемота розлетілися соцмережами, що принесло знаменитість. Доглядачі парку назвали самку карликового бегемота Му Денг, що в перекладі з тайської означає "стрибуча свиня". Зазначимо, що це відсилання до популярної місцевої страви зі свинини, а саме ім'я для дитинчати вибирали десятки тисяч користувачів Facebook.

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Сьогодні відеоролики з Му Денг набирають мільйони переглядів у соціальній мережі X, Facebook і TikTok. За словами директора зоопарку Наронгвіта Чодчоя, природна миловидність Му Денг привертає увагу до виду, що перебуває під загрозою зникнення. Крім того, статистика свідчить про те, що кількість відвідувачів зоопарку зросла щонайменше на 30%.

За даними Pygmy Hippo Foundation, у дикій природі залишилося всього 2 000 карликових бегемотів, розкиданих по всій Західній Африці. На відміну від набагато масивніших родичів, річкових бегемотів, карликові бегемоти виростають лише до 80 сантиметрів у висоту. Вони також відомі як сором'язливі нічні травоїдні. За даними зоопарку Сан-Дієго, багато чого про цих тварин залишається невідомим, включно зі, здавалося б, базовою інформацією, наприклад, сезонами розмноження або їхнім точним раціоном.

На жаль, цей вид офіційно внесено до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення. Основна причина полягає в тому, що їхнє природне середовище існування вирубується і спалюється людьми. Річки, які тварини часто відвідують, забруднюються діяльністю людини, а в деяких регіонах вони також стають жертвами мисливців.

Але є і хороші новини. За даними зоопарку Сан-Дієго, представники цього виду добре розмножуються в неволі, а стрімка популярність Му Денг привернула увагу громадськості та збільшила зусилля зі збереження виду.

Раніше Фокус писав про те, що найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці".