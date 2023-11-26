Олицетворение одиночества: самый грустный ламантин в мире заперт в крохотной "клетке" (видео)

Душераздирающее изолированное существование 67-летнего животного запечатлели на видео — ламантин коротает дни, наворачивая круги в 9-метровом бассейне.

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В начале 2023 года в Океанариуме Майами погиб "самый одинокий кит в мире" — косатка Лолита, которая так и не смогла дождаться, когда же ее выпустят на волю. Теперь в Сеть попало видео еще одного страдающего животного, обитающего в этом океанариуме: на кадрах видно, как самый одинокий ламантин в мире наматывает круги в крохотном бассейне диаметром всего около 9 метров, пишет Daily Mmail.

Буквально за несколько дней видео облетело весь мир, а 67-летнего ламантина Ромео признали "олицетворением одиночества" и "самым одиноким ламантином в мире". На кадрах видно, как животное медленно вращается кругами в свое крохотной "бетонной клетке" в закрытой зоне океанариума. По предварительным данным, животное находится в изоляции минимум с апреля прошлого года.

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Ученые отмечают, что ламантины являются полусоциальными животными, а потому психологически страдают, когда не живут парами или группами. Однако Ромео уже давно разучен со своей партнершей и матерью его потомства Джульеттой и одинок с тех пор, как на волю были отпущены другие его товарищи.

Видео было снято группой компании Urgent Seas: на кадрах видна пустынная часть парка, затем объектив фокусируется на одинокой фигуре Ромео, который движется кругами в мутной воде. На сайте океанариума сообщается, что Ромео и его партнерша Джульетта были "спасены в 1956 году" и являются "местными знаменитостями". Животные прожили в океанариуме 66 лет, за это время у них появилось несколько детенышей, однако позже их разлучили. Джульетта также все еще находится в океанариуме, но ее содержат в отдельном аквариуме "для знаменитостей" на главной площадке. В то же время Ромео был изолирован и заперт в "крохотной бетонной клетке".

Ученые отмечают, что в дикой природе ламантины живут от 50 до 60 лет, и до 65 лет в неволе, что делает Ромео долгожителем. Отметим, что ранее в это году Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало отчет, в котором раскритиковало океанариум за недостаточный уход за животным. В отчете говорится, что Ромео поместили в изоляцию из-за того, что трех других ламантинов, ранее обитающих с ним, выпустили обратно в дикую природу.

Также отмечается, что океанариум предпринимал попытки приобрести еще одного ламантина, однако им отказывали из-за несоответствия необходимым требованиям. Отметим, что, согласно правилам, ламантины должны содержаться в основном вольере, как минимум с одним совместимым животным того же или родственного вида.

Отметим, что ламантины классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения в США: в дикой природе во Флориде их осталось всего 7 500 особей. Медлительные существа плавают и отдыхают на очень мелководье и очень любопытны, что делает их уязвимыми для травм гребными винтами лодок. Статистика свидетельствует, что только за текущий год погибло около 500 животных — по естественным и антропогенным причинам.

Ранее Фокус писал о том, что самый одинокий в мире самец лягушки по имени Ромео встретился со своей Джульеттой.